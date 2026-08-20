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Қоғам

Жалпы нәтижеге әркімнің еңбегі қосылады: отандық көліктер конвейерден шығып, сайлау күнін бейнеледі

көлік жасау, отандық көліктер, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 11:59 видеороликтен кадр
Қостанайдағы Kia Qazaqstan өндірістік кешенінің аумағында алдағы Құрылтай сайлауына арналған бейнеролик түсірілді. Онда отандық көліктердің өндіріс процесі көрсетіліп, соңында дайын автокөліктер "23" саны түрінде тізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осылайша олар қазақстандықтарға маңызды тарихи күнді еске салды.

Алғашқы бөлшектен дайын автокөлікке дейін

Кадрда Kia Qazaqstan кешеніндегі өндірістің негізгі кезеңдері қамтылды: жекелеген бөлшектерді құрастырудан бастап, дайын автокөліктердің цехтан шығуына дейін көрсетілді. Бейнеролик әрбір өндірілген көліктің артында қаншама еңбек тұрғанын аңғартты.

Автокөлікті жасауға инженерлер, шеберлер, жұмысшылар және бүкіл өндірістік ұжым қатысады. Әр операцияның дәлдігі келесі кезеңнің сапасына әсер етеді. Сондықтан бұл процесте әр маманның білімі, тәжірибесі мен жауапкершілігі маңызды.

Үлкен нәтиже әркімнің еңбегінен құралады

Автокөлік көптеген бөлшектен тұрады. Олардың әрқайсысы өз орнына қойылып, біртұтас механизмнің бөлігі ретінде жұмыс істеуі керек. Оны өндіру де үйлесімділікті, жауапкершілікті және ортақ мақсатты түсінуді талап етеді.

отандық көлік өндірісі, көлік жинау, инженерлер, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 11:59

Сурет: видеороликтен кадр

Бұл идея алдағы сайлаумен үндеседі. Әр азамат жеке шешім қабылдайды, ал жекелеген дауыстар бірігіп, елдің ортақ таңдауын қалыптастырады. Дайын автокөліктің сапасы барлық маманның еңбегіне байланысты болғаны секілді, дауыс берудің жалпы нәтижесі де азаматтардың қатысуынан құралады.

Жоба отандық өнеркәсіптің мүмкіндіктері мен қостанайлық автокөлік жасаушылардың ел экономикасының дамуына қосқан үлесін еске салды. Дайын автокөлік үлкен ұжымның білімі, тәжірибесі мен күнделікті еңбегінің нәтижесіне айналды.

Соңғы кадрдағы "23" саны

Бейнеролик соңында автокөліктер Kia Qazaqstan өндірістік кешенінің алаңында "23" саны түрінде тізілді. Биіктен түсірілген кадр композицияны толығымен көруге мүмкіндік беріп, өңірдің өнеркәсіптік әлеуетін алдағы дауыс беру күнімен байланыстырды.

жол, көліктер 23 санын жасады , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 11:59

Сурет: видеороликтен кадр

Соңғы кадр екі мағынаны біріктірді: елдің өз қолымен жасап жатқан жетістіктері мен азаматтар өз таңдауы арқылы айқындайтын болашақ.

23 тамызда қазақстандықтар жаңа бір палаталы Құрылтай депутаттарын алғаш рет сайлайды. Қостанайлық автокөлік жасаушылардың бастамасы үлкен нәтиже әркімнің өз ісіне жауапкершілікпен қарауынан басталатынын еске салды.

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Гүлай Ашекова
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