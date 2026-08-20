"Ыстықтың беті қайтып, жаңбырлы күндерге кезек келеді": 21 тамызға арналған ауа райы болжамы
Сурет: unsplash
Алдағы жұма, 2026 жылғы 21 тамызда Қазақстан аумағында болатын синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, күндіз мына өңірлерде аптап ыстық болатыны болжанады:
- Батыс Қазақстан облысында, Ақтөбе облысының батысында: +35°С,
- Атырау облысында: +35...+38°С,
- Маңғыстау облысында: +38°С.
Сондай-ақ кейбір өңірлерді нөсер жауын жауып, қатты жел соғады:
- Шығыс Қазақстан облысының шығысында, таулы аудандарында түнде нөсер жаңбыр жауса,
- Жетісу облысындағы Алакөл маңында күндіз соққан желдің екпіні кей уақытта 30 м/с және одан да жоғары болады.
"Атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты республикамыздың басым бөлігінде ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады: жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсіп, жел күшейеді, еліміздің солтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, шығысында нөсер жаңбыр жауады. Республика бойынша желдің екпін алатыны болжанады, оңтүстікте шаңды дауыл тұрады, түнде және таңертең солтүстікте, орталықта тұман түседі", деп хабарлады "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі.
Сонымен қатар бірқатар өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады:
- жоғары өрт қаупі – Қостанай облысында, Ақмола облысының оңтүстігінде, Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен солтүстік-батысында, Ақтөбе облысының орталығында, Жамбыл облысының шығысында, Павлодар облысының оңтүстігі мен шығысында, Алматы облысының шығысында, Шығыс Қазақстан облысының солтүстік-батысы мен орталығында, Абай облысының батысында, солтүстік-батысы мен орталығында;
- төтенше өрт қаупі – Атырау, Қызылорда, Жамбыл, Түркістан, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Жетісу және Ұлытау облыстарында, Қостанай облысының оңтүстігі, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Маңғыстау облысының батысы мен солтүстігінде, Павлодар облысының орталығында, Қарағанды облысының батысы, оңтүстігі мен шығысында, Ақмола облысының батысында, Алматы облысының батысы, солтүстігі, оңтүстігі мен орталығында, Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының оңтүстігінде күтіледі.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК мамандары Қазақстанның үш ірі қаласы бойынша 2026 жылғы 21, 22 және 23 тамызға арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.
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