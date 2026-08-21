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Қоғам

Алматыда Төле би көшесінің бір бөлігі жабылады

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 09:28 Фото: Zakon.kz
Алматыда жеңіл рельсті көлік желісінің (ЛРТ) құрылысына байланысты автокөліктердің қозғалысына уақытша шектеулер енгізіледі. Төле би көшесінің маңызды учаскелерінің бірінде екі түн қатарынан көлік қозғалысы толықтай жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала әкімдігінің мәліметінше, қозғалыс 21 және 22 тамыз күндері сағат 23:00-ден 06:00-ге дейін шектеледі.

Шектеу Төле би көшесінің Наурызбай батыр көшесінен Сейфуллин даңғылына дейінгі аралығына қатысты болады.

"Жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан учаскеде ескерту белгілері орнатылады. Маршрутыңызды алдын ала жоспарлауыңызды сұраймыз", – делінген әкімдік хабарламасында.
көше, карта, жол жөндеу жұмыстары, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 09:28

Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Еске салайық 2026 жылғы 18 тамызда Алматы әкімі Дархан Сатыбалды қаланың негізгі магистральдарын қала шекарасына дейін және одан әрі Үлкен Алматы айналма автомобиль жолына (БАКАД) дейін жалғайтын жолдардың құрылысының барысын тексерген болатын.

Қала әкімі тиісті басқарма мен мердігер ұйымдарға жұмыстарды аяқтау мерзімдеріне қатысты тапсырмалар берді.

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Гүлай Ашекова
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