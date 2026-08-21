Алматыда Төле би көшесінің бір бөлігі жабылады
Фото: Zakon.kz
Алматыда жеңіл рельсті көлік желісінің (ЛРТ) құрылысына байланысты автокөліктердің қозғалысына уақытша шектеулер енгізіледі. Төле би көшесінің маңызды учаскелерінің бірінде екі түн қатарынан көлік қозғалысы толықтай жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қала әкімдігінің мәліметінше, қозғалыс 21 және 22 тамыз күндері сағат 23:00-ден 06:00-ге дейін шектеледі.
Шектеу Төле би көшесінің Наурызбай батыр көшесінен Сейфуллин даңғылына дейінгі аралығына қатысты болады.
"Жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан учаскеде ескерту белгілері орнатылады. Маршрутыңызды алдын ала жоспарлауыңызды сұраймыз", – делінген әкімдік хабарламасында.
Еске салайық 2026 жылғы 18 тамызда Алматы әкімі Дархан Сатыбалды қаланың негізгі магистральдарын қала шекарасына дейін және одан әрі Үлкен Алматы айналма автомобиль жолына (БАКАД) дейін жалғайтын жолдардың құрылысының барысын тексерген болатын.
Қала әкімі тиісті басқарма мен мердігер ұйымдарға жұмыстарды аяқтау мерзімдеріне қатысты тапсырмалар берді.
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