"Қазгидромет" Астана, Алматы және тағы төрт қаланың тұрғындарына ескерту жасады
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК сайтында жарияланған ескертуде айтылған.
"2026 жылғы 21 тамызда Астана, Алматы, Ақтөбе қалаларында, ал түнде Атырау, Қарағанды және Теміртауда қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі".
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Оларға желсіз ауа райы, әлсіз жел, тұман және инверсия жатады.
Мұндай жағдайда қала тұрғындарына, әсіресе автожолдар мен ауаны ластайтын өзге де нысандардың маңында ашық ауада ұзақ жүрмеуге кеңес беріледі. Ал өкпенің созылмалы, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруі керек.
2026 жылғы 20 тамызда қолайсыз метеорологиялық жағдай күндіз Алматы мен Ақтөбеде, ал түнде Атырау және Жезқазған қалаларында болады деп болжанған еді.