Алматыда Майлин көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Фото: Zakon.kz
Алматыда жөндеу жұмыстарына байланысты Майлин көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
21 тамыз сағат 20:00-ден 24 тамыз сағат 08:00-ге дейін №9 үйден Тбилиси көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысына шектеу енгізіледі.
Жөндеу жұмыстары көшенің батыс бөлігінде жүргізіледі. Осыған байланысты қарама-қарсы бағытта реверсивті қозғалыс ұйымдастырылады.
Жүргізушілерден уақытша орнатылған жол белгілерінің талаптарын қатаң сақтап, жүру бағытын алдын ала жоспарлау сұралды.
Көлік қозғалысына енгізілетін шектеулер туралы ақпарат @AlmatyJoly Telegram арнасында, Алматы әкімдігінің әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ 2GIS және "Яндекс карталар" сервистерінде жарияланады.
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