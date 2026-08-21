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Қоғам

Алматыда Майлин көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 12:25 Фото: Zakon.kz
Алматыда жөндеу жұмыстарына байланысты Майлин көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

21 тамыз сағат 20:00-ден 24 тамыз сағат 08:00-ге дейін №9 үйден Тбилиси көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысына шектеу енгізіледі.

Жөндеу жұмыстары көшенің батыс бөлігінде жүргізіледі. Осыған байланысты қарама-қарсы бағытта реверсивті қозғалыс ұйымдастырылады.

Жүргізушілерден уақытша орнатылған жол белгілерінің талаптарын қатаң сақтап, жүру бағытын алдын ала жоспарлау сұралды.

Көлік қозғалысына енгізілетін шектеулер туралы ақпарат @AlmatyJoly Telegram арнасында, Алматы әкімдігінің әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ 2GIS және "Яндекс карталар" сервистерінде жарияланады.

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