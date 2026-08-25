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Қоғам

Ақмола облысында мас әйел достарын көлігімен үйіне жеткізбек болды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 10:46 Фото: pexels
2023 жылғы 24 тамыз сағат 02:27 шамасында Ақмола облысының Буланды ауылында ішімдік ішкен әйел достарын үйлеріне жеткізіп салмақ болып, патрульдік полиция батальоны қызметкерлеріне ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақмола облыстық Полиция департаментінің баспасқз қызметі мәлімдеді.

Audi B4 көлігін байқаған полицейлер оны тексермек болған. Алайда жүргізуші тоқтау туралы талапқа бағынбаған. Керісінше, көлік жылдамдығын арттырып, қозғалысын жалғастырған. Көлікті жергілікті үйлердің бірінің ауласында тоқтатуға мәжбүр болған.

"Құжаттарды тексеру барысында полицейлер жүргізушінің көлік басқару құқығы жоқ екенін анықтады", – делінген хабарламада.

Әйелмен сөйлесу кезінде полиция қызметкерлері одан алкогольдің өткір иісін сезген. Ұсталған әйелдің айтуынша, бұған дейін достарымен кездесіп, бірге ішімдік ішкен. Басқосудан кейін ол достарын үйлеріне жеткізіп салуды ұйғарып, өзіне тиесілі көлікке отырған.

"Құқық бұзушылық фактісі бойынша оған заңда көзделген шаралар қабылданды", – деп мәлімдеді полиция.

Полиция қызметкерлері ішімдік ішкеннен кейін көлік жүргізу туралы шешім тек жүргізушінің өзіне ғана емес, жол қозғалысының басқа да қатысушыларына қайғылы жағдай әкелуі мүмкін екенін еске салды.

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Гүлай Ашекова
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