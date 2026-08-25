#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
457.99
534.15
5.47
Қоғам

Өскеменде 23 жастағы жігіт ер адамнан ай сайын 150 мың теңге талап етіп келген

полиция, қылымыстық іс, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 11:04 Сурет: ШҚО ПД
Өскемен қаласының 23 жастағы тұрғыны бір ер адамды ай сайын 150 мың теңге көлемінде "салық" төлеуге мәжбүрлеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шығыс Қазақстан облысы Полиция департаментінің дерегінше, бопсалаушы өз талаптарын қорқытып орындатпақ болған. Сонымен бірге жәбірленушіге психологиялық қысым көрсеткен.

Өз өмірі мен денсаулығына алаңдаған ер адам қылмыскерге 100 мың теңге берген. Алайда заңсыз әрекеттер мұнымен тоқтамаған. Біраз уақыттан кейін күдікті қайтадан ақша талап еткен.

Соңында Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының жедел қызметкерлері бопсалаушыны қылмыс үстінде ұстады. Қазір осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.

"Егер осындай заңсыз әрекеттердің құрбаны немесе куәгері болсаңыз, дереу "102" нөмірі арқылы полицияға хабарлаңыз", – деп үндеу жасады полицейлер қазақстандықтарға.

Бұған дейін танымал спортшы әрі ММА жаттықтырушысы Ақмола облысында кәсіпкерден ірі көлемде ақша бопсалау ісі бойыншакүдікке алынғаны туралы баяндаған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
ШҚО-да ер адамнан ай сайын 150 мың теңге талап етіп келген күдікті ұсталды
19:48, 24 тамыз 2026
ШҚО-да ер адамнан ай сайын 150 мың теңге талап етіп келген күдікті ұсталды
Интим-фото: Оралда 23 жастағы жігіт бұрынғы қызын үш жыл бойы бопсалап келген
19:18, 19 тамыз 2025
Оралда 23 жастағы жігіт бұрынғы қызын үш жыл бойы бопсалап келген
Оқыс оқиға, Өскемен, гараждағы шұңқыр, құлау, ер адам
20:50, 28 маусым 2024
Өскеменде гараждағы шұңқырға құлаған ер адамды бетон конструкциясы басып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Некоторые лидеры &quot;Ордабасы&quot; пропустят матч против &quot;Кызылжара&quot; в КПЛ
13:29, Бүгін
Некоторые лидеры "Ордабасы" пропустят матч против "Кызылжара" в КПЛ
Опубликовано интервью Рыбакиной в 2019 году
13:13, Бүгін
Tennis Atlantic вспомнил памятную для Елены Рыбакиной дату накануне US Open
Бекзат Алмахан
13:00, Бүгін
"Мы невероятно рады": грузинский промоушен RKENA отреагировал на подписание Алмахана
WTT Contender Almaty 2026
12:45, Бүгін
Международный турнир с призовым фондом 100 тысяч долларов США состоится в Алматы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: