#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
457.99
534.15
5.47
Қоғам

2027 жылы Қазақстанның ЖІӨ көлемі қандай болады – Үкімет болжамы

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 12:00 Фото: pixabay
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 25 тамызда өткен Үкімет отырысында 2027-2029 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол болжам әлемдік экономиканың даму перспективалары мен сыртқы нарықтардағы ахуал ескеріле отырып әзірленгенін атап өтті.

"Сыртқы сын-қатерлердің сақталуына қарамастан, Қазақстан экономикасы өсуін жалғастырады. Базалық сценарийге сәйкес, 2027-2029 жылдары жалпы ішкі өнімнің орташа жылдық нақты өсімі 5%-дан жоғары деңгейде болжанып отыр. Номиналды ЖІӨ 2027 жылғы 199,3 трлн теңгеден 2029 жылы 245 трлн теңгеге дейін ұлғаяды", – деді Серік Жұманғарин.

Оның айтуынша, экономикалық өсім мұнайға жатпайтын секторлардағы өндіріс көлемінің артуы есебінен қамтамасыз етіледі.

Қазақстанның бақыланбайтын экономикасында не болып жатқаны туралы материалдан оқи аласыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
11:36, Бүгін
Ұлттық қордың жинағы қаншаға артады – Үкімет болжамы
Глобализация, глобальный бизнес, бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, международная торговля, глобальные связи, цифровизация
15:36, 23 желтоқсан 2025
Үкімет 2026 жылы бизнеске қосымша қаржылық қолдау көрсетеді
Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование, расходы, доходы, финансы, деньги
11:57, 14 шілде 2026
Қазақстан бюджетінің кірісі шамамен 16%-ға өсті: Үкімет оның себебін түсіндірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Некоторые лидеры &quot;Ордабасы&quot; пропустят матч против &quot;Кызылжара&quot; в КПЛ
13:29, Бүгін
Некоторые лидеры "Ордабасы" пропустят матч против "Кызылжара" в КПЛ
Опубликовано интервью Рыбакиной в 2019 году
13:13, Бүгін
Tennis Atlantic вспомнил памятную для Елены Рыбакиной дату накануне US Open
Бекзат Алмахан
13:00, Бүгін
"Мы невероятно рады": грузинский промоушен RKENA отреагировал на подписание Алмахана
WTT Contender Almaty 2026
12:45, Бүгін
Международный турнир с призовым фондом 100 тысяч долларов США состоится в Алматы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: