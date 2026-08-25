2027 жылы Қазақстанның ЖІӨ көлемі қандай болады – Үкімет болжамы
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Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 25 тамызда өткен Үкімет отырысында 2027-2029 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Ол болжам әлемдік экономиканың даму перспективалары мен сыртқы нарықтардағы ахуал ескеріле отырып әзірленгенін атап өтті.
"Сыртқы сын-қатерлердің сақталуына қарамастан, Қазақстан экономикасы өсуін жалғастырады. Базалық сценарийге сәйкес, 2027-2029 жылдары жалпы ішкі өнімнің орташа жылдық нақты өсімі 5%-дан жоғары деңгейде болжанып отыр. Номиналды ЖІӨ 2027 жылғы 199,3 трлн теңгеден 2029 жылы 245 трлн теңгеге дейін ұлғаяды", – деді Серік Жұманғарин.
Оның айтуынша, экономикалық өсім мұнайға жатпайтын секторлардағы өндіріс көлемінің артуы есебінен қамтамасыз етіледі.
Қазақстанның бақыланбайтын экономикасында не болып жатқаны туралы материалдан оқи аласыз.
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