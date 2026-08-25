Өңдеу өнеркәсібінің өсу қарқыны тау-кен саласынан жоғары болады – Жұманғарин
Сурет: primeminister.kz
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 25 тамызда өткен Үкімет отырысында өңдеу өнеркәсібінің өсетіні туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, өңдеу өнеркәсібінің өсу қарқыны тау-кен өнеркәсібіндегі өсімнен жоғары болады.
"Өңдеу өнеркәсібінің өсуіне металлургия, машина жасау, құрылыс материалдарын өндіру, химия және тамақ өнеркәсібі негізгі үлес қосады", – деді Серік Жұманғарин.
Экономикалық өсімнің негізгі қозғаушы күштерінің бірі ауыл шаруашылығы болмақ. Бұл саладағы орташа жылдық өсім кемінде 5%-ды құрайды.
Бұған дейін Серік Жұманғарин 2027-2029 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамын таныстырған еді.
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