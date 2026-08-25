#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
458.48
534.68
5.43
Қоғам

"Қар, бұршақ, нөсер жаңбыр". Елімізде ауа райы күрт құбылып, мінез танытатыны болжанады

Қар, нөсер жаңбыр, бұршақ, ауа райы болжамы, 26 тамыз, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 18:35 Сурет: pixabay
Синоптиктер 2026 жылғы 26 тамызда, сәрсенбіде Қазақстан бойынша синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын ұсынды. Болжамға сәйкес, еліміздің бір бөлігінде қар жауып, бұршақ түсіп, нөсер жаңбыр жауса, тағы бір бөлігінде аптап ыстық болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК мәліметінше, солтүстік-батыс циклонымен байланысты атмосфералық фронталды бөліктер әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.

"Еліміздің шығысында, оңтүстік-шығысында нөсер жаңбыр жауады, жекелеген аудандарда бұршақ түсуі мүмкін, Алматы облысының таулы аймақтарында түнде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады деп күтіледі. Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің күшеюі жатқызылады, Қазақстанның солтүстігінде, шығысында түнде және таңертең тұман болатыны болжанады".

Сондай-ақ болжамға сәйкес, еліміздің екі өңірінде күндіз қатты ыстық болатыны ескертілген:

  • Маңғыстау облысында: +38...+39°С;
  • Қостанай облысының оңтүстігінде: +35°С.

Бұдан бөлек, Қазақстанның бірқатар өңірлерінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады:

  • жоғары өрт қаупі – Батыс Қазақстанның солтүстік-батысында, Ақтөбе облысының орталығында, солтүстік-шығысында, Жамбыл, Алматы облыстарының шығысында, Қостанай облысының солтүстік-батысында, шығысында;
  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарында, Ұлытау облысында, Жетісу облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында, Абай облысының оңтүстік-батысында, Алматы облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында, Қостанай облысының оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, орталығында, Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, Қарағанды облысының оңтүстігінде.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК еліміздің ірі үш қаласы бойынша 26, 27 және 28 тамызға арналған аңуа райы болжамын жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қатты аяз, қар, жаңбыр және бұрқасын: Қазақстанда ауа райы күрт бұзылады
17:29, 05 ақпан 2026
Қатты аяз, қар, жаңбыр және бұрқасын: Қазақстанда ауа райы күрт бұзылады
Бұршақ, ауа райы болжамы, 2 сәуір, Қазақстан
17:38, 01 сәуір 2026
Қазақстанның батысында нөсер жаңбыр жауып, бұршақ түсетіні болжанады
Жаңбыр, қар, 17 ақпан, Қазақстан, ауа райы болжамы
18:29, 16 ақпан 2026
17 ақпанда Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауатыны болжанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Бублик перед теннисным матчем
20:34, Бүгін
Капитан женской сборной Казахстана по теннису Щукин оценил шансы Бублика на US Open
Шавкат Рахмонов на турнире UFC
20:12, Бүгін
Шавкат Рахмонов и Санжар Ташкенбай провели совместную тренировку по боксу
Ислам Махачев перед поединком в UFC
19:35, Бүгін
Олимпийский чемпион Барроуз заявил о желании провести схватку с Исламом Махачевым
Елена Рыбакина во время матча
19:04, Бүгін
"Елена должна себя поберечь": Ольга Морозова - о травме Рыбакиной перед US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: