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Қоғам

Алматы облысында қар жауды

Тау, Алматы облысы, қар, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 20:11 Сурет: pixabay
Жаздың соңғы аптасында Алматы облысының тау бөктеріне қар түсіп үлгерді. Қыс көркінің күзді аттап, бұлайша тосыннан жауған сәтін сипаттайтын видео әлеуметтік желіде жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Видео авторы табиғаттың бұл көркем көрінісін Алматы облысы Райымбек ауданындағы Ақкөл жайлауында түсіргенін айтады. Видеодан тау бөктерінде жайқалған шыршалардың жапырақтары жапалақтап жауған қарға оранып жатқанын көруге болады.

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Айта кетсек, бұған дейін синоптиктер 26 тамызда күн күрт бұзылып, еліміздің кейбір өңірлерінде қар жауып, бұршақ түсетінін ескерткен болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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