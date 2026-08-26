#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Қоғам

Қазақстандық қақпашы Покатилов УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде ойнайды

Қазақстандық қақпашы Покатилов УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде ойнайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 11:34 Сурет: Instagram/sabahfc
Қазақстандық қақпашы Стас Покатилов капитаны саналатын Әзербайжанның "Сабах" футбол клубы өз тарихында алғаш рет УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тарихи жетістік кеше кешкісін тіркелді. Әзербайжан чемпионы сырт алаңдағы алғашқы кездесуде Беэр-Шеваның израильдік "Хапоэль" клубынан 1:2 есебімен жеңілген еді. Алайда қарымта матчта "Сабах" қосымша уақытта қарсыласын 5:2 есебімен ұтып, турнирдің жалпы кезеңіне жолдама алды.

Кездесу қаһармандарының бірі "Сабахтың" жартылай қорғаушысы Теллур Муталлимов болды. Ол 94-минутта есепті 3:2-ге жеткізіп, ойынды экстра-таймға ұластырды. Қосымша уақытта Патрик Орфе Мбина мен Джой-Ланс Миккельс тағы екі гол соғып, жеңісті еселей түсті. Сондай-ақ қонақтар сапындағы Итай Ротман алаңнан қуылып, командасын аз құрамда қалдырды.

Матчта Қазақстан құрамасының қақпашысы әрі "Сабах" капитаны Стас Покатилов та ерекше көзге түсті.

"Эмоциямды сөзбен жеткізу мүмкін емес. Не айтарымды да білмей тұрмын. Өзімнің және командамыздың ортақ арманы орындалғанына әлі де сене алар емеспін. Қазір киім ауыстыратын бөлмеде нағыз дүрбелең болып жатыр, бұл әлі біразға созылатын сияқты. Бәріміз жиналып, бұл жеңісті міндетті түрде атап өтеміз. Енді дайындалып, жеребені күтеміз. Біздің ертегіміз жалғасады", – деді Стас Покатилов.

"Сабах" футбол клубының құрылғанына небәрі тоғыз жыл болған. Бұған дейін команда еурокубоктардың негізгі кезеңінде өнер көрсетпеген. Клуб үш рет УЕФА Конференциялар лигасының үшінші іріктеу кезеңіне дейін жеткен.

"Сабах" 2025/26 жылғы маусымда Әзербайжан чемпионы атанып, ел кубогын екі рет – 2024/25 және 2025/26 маусымдарында жеңіп алған.

Бұған дейін АҚШ-та өткен аукциондардың бірінде Диего Марадонаның әйгілі "Құдайдың қолы" голы соғылған доп қомақты қаржыға сатылғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық қақпашы Покатилов УЕФА Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңінде ойнайды
16:22, 12 тамыз 2026
Қазақстандық қақпашы Покатилов УЕФА Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңінде ойнайды
&quot;Қайрат&quot; футзалдан УЕФА Чемпиондар лигасының финалына шықты
23:07, 02 мамыр 2025
"Қайрат" футзалдан УЕФА Чемпиондар лигасының финалына шықты
&quot;Қайрат&quot; Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде кем дегенде 12 млрд теңге табыс табады
10:53, 27 тамыз 2025
"Қайрат" Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде кем дегенде 12 млрд теңге табыс табады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Новые правила для делегаций
13:01, Бүгін
Единые нормы формирования спортивных делегаций впервые внедрены в Казахстане
Главный тренер &quot;Тобыла&quot; Ромащенко высказался о важной победе над &quot;Кайсаром&quot; в КПЛ
12:46, Бүгін
Главный тренер "Тобыла" Ромащенко высказался о важной победе над "Кайсаром" в КПЛ
Женская сборная Казахстана по водному поло
12:29, Бүгін
Женская команда Казахстана по водному поло готовится к Азиаде с лучшими клубами Греции
Спортивные скалолазы
12:13, Бүгін
Юниоры Казахстана завоевали две медали чемпионата Азии по спортивному скалолазанию
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: