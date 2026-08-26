Қазақстандық қақпашы Покатилов УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде ойнайды
Тарихи жетістік кеше кешкісін тіркелді. Әзербайжан чемпионы сырт алаңдағы алғашқы кездесуде Беэр-Шеваның израильдік "Хапоэль" клубынан 1:2 есебімен жеңілген еді. Алайда қарымта матчта "Сабах" қосымша уақытта қарсыласын 5:2 есебімен ұтып, турнирдің жалпы кезеңіне жолдама алды.
Кездесу қаһармандарының бірі "Сабахтың" жартылай қорғаушысы Теллур Муталлимов болды. Ол 94-минутта есепті 3:2-ге жеткізіп, ойынды экстра-таймға ұластырды. Қосымша уақытта Патрик Орфе Мбина мен Джой-Ланс Миккельс тағы екі гол соғып, жеңісті еселей түсті. Сондай-ақ қонақтар сапындағы Итай Ротман алаңнан қуылып, командасын аз құрамда қалдырды.
Матчта Қазақстан құрамасының қақпашысы әрі "Сабах" капитаны Стас Покатилов та ерекше көзге түсті.
"Эмоциямды сөзбен жеткізу мүмкін емес. Не айтарымды да білмей тұрмын. Өзімнің және командамыздың ортақ арманы орындалғанына әлі де сене алар емеспін. Қазір киім ауыстыратын бөлмеде нағыз дүрбелең болып жатыр, бұл әлі біразға созылатын сияқты. Бәріміз жиналып, бұл жеңісті міндетті түрде атап өтеміз. Енді дайындалып, жеребені күтеміз. Біздің ертегіміз жалғасады", – деді Стас Покатилов.
"Сабах" футбол клубының құрылғанына небәрі тоғыз жыл болған. Бұған дейін команда еурокубоктардың негізгі кезеңінде өнер көрсетпеген. Клуб үш рет УЕФА Конференциялар лигасының үшінші іріктеу кезеңіне дейін жеткен.
"Сабах" 2025/26 жылғы маусымда Әзербайжан чемпионы атанып, ел кубогын екі рет – 2024/25 және 2025/26 маусымдарында жеңіп алған.
Бұған дейін АҚШ-та өткен аукциондардың бірінде Диего Марадонаның әйгілі "Құдайдың қолы" голы соғылған доп қомақты қаржыға сатылғаны хабарланған еді.