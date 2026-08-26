Астанада жол мен тұрақтарды қараусыз көліктерден тазартып жатыр
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Астанада жолдар мен автотұрақтарда ұзақ уақыт бойы қараусыз тұрған көліктерді анықтау және әкету жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осыған байланысты автокөлік иелеріне үндеу жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астананың "Алматы" ауданы әкімдігінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 26 тамызда қараусыз қалған және ұзақ уақыт пайдаланылмаған көліктерді анықтау және аумақтан шығару жұмыстарының барысын көрсетті.
Жаңа оқу жылы қарсаңында білім беру ұйымдарының маңындағы аумақтарға ерекше назар аударылып отыр.
"Мектептер мен ауданның басқа да білім беру мекемелерінің маңында тұрған барлық қараусыз көлік әкетілді", – деп хабарлады әкімдік.
Ведомствоның мәліметінше, мұндай көліктер тұрақ орындарын алып қана қоймай, тұрғындардың еркін жүріп-тұруына және коммуналдық қызметтердің жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Сондай-ақ олар көшелер мен аулалардың сыртқы келбетіне кері әсер етеді.
"Қараусыз қалған автокөліктерді анықтау және әкету жұмыстары ауданның барлық аумағында жалғасады. "Алматы" ауданы әкімінің аппараты тұрғындарды көліктерін ұзақ уақыт бойы пайдаланбай қалдырмауға, қоғамдық орындардағы тәртіп пен қауіпсіздікті бірлесіп сақтауға шақырады", – делінген хабарламада.
Бұған дейін Алматы полициясы тұрғын үйлердің ауласында ұзақ уақыт қараусыз тұрған көліктерге қатысты қандай шара қолдануға болатынын түсіндірген еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript