Бес жұп егіз көрші тұрады: Шымкентте ерекше көше анықталды
Otyrar телеарнасының мәліметінше, бұл отбасылардың үйлерінің арасы небәрі бірнеше үй ғана. Көшедегі ең үлкен егіздер 25 жаста болса, ең кішілері небәрі төрт жаста.
Айбар мен Айдардың ата-анасы ұлдары нағыз батыр болып өссін деген ниетпен осындай есім берген. Қазір туыстары ағайындыларды еш қиындықсыз ажыратады. Алайда бейтаныс адамға олардың қайсысы кім екенін анықтау оңай емес.
Балалардың мінезіндегі айырмашылық ерте жастан байқала бастаған. Бірі сабырлы болса, екіншісі белсенді болып өскен. Олардың әжесі Еңгеш Өміртайқызы немерелерінің қызығушылығы мен мінез-құлқына қарап, болашақта кім болатынын болжап жүретіндерін айтты.
"Сабырлысы қаламды өте әдемі ұстайды. Кейде оның болашақта оқуда немесе шығармашылықта жетістікке жетуі мүмкін деп ойлаймыз. Ал екіншісі боксшы болып ойнағанды ұнатады – жұдырығын түйіп алып, ағаларымен бокстасады", – деді Еңгеш Өміртайқызы.
Келесі егіз қыздар мектепті бітіріп, ересек өмірге алғашқы қадамдарын жасап жатыр. Мәншүк пен Әлия волейболға қызығады, жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болған.
"Туыстарымыз, сыныптастарымыз және құрбыларымыз біз бір-бірімізге мүлде ұқсамаймыз дейді. Бірақ бір жерге бірге барсақ, бейтаныс адамдар бірден: "Сендер егізсіңдер ме?" деп сұрайды. Ал жақындарымыз бізді ешқашан шатастырмайды. Мектеп кезінен сурет салғанды жақсы көремін және әдетте сурет байқауларына мен қатысатынмын", – деді Мәншүк Маратқызы.
Сыртқы ұқсастығына және бірге өсіп, бірге білім алғанына қарамастан, апалы-сіңлілердің қызығушылықтары әртүрлі. Мәншүк бала кезінен сурет салуға әуес болса, Әлия шет тілдеріне қызығады. Қазір ол ағылшын және корей тілдерін үйреніп жүр. Болашақта саяхаттап, әлемді көруді армандайды және мамандығын да осы мақсатымен байланыстырады.
"Шет тілдерін, әсіресе ағылшын және корей тілдерін үйренген ұнайды. Болашақта көп саяхаттап, түрлі елдерде болғым келеді. Бала кезімнен стюардесса болуды армандайтынмын. Сондықтан тілдерді үйренуге байыппен кірістім", – деді Әлия Маратқызы.
Айгүл мен Асель – осы көшедегі ең үлкен егіздер. Екеуі де 25 жаста. Қазір өз отбасыларын құрып, бөлек тұрады. Балалық кездерінен музыкамен айналысып, өнерге қызыққан.
Олардың отбасында егіздердің дүниеге келуінің өзіндік тарихы бар екені белгілі болды. Қыздардың арғы әжесі 16 бала дүниеге әкелген, оның ішінде үш рет егіз туған. Айгүл мен Асельдің әкесі Қанат Қалтайұлы қыздары кішкентай кезінде олардың өзін де ажырату қиын болғанын еске алады.
"Жастары бірдей әрі бір-біріне қатты ұқсайтындықтан, алғашында оларды ажырату қиын болды. Әсіресе қыздар кішкентай кезінде мен оларды жиі шатастыратынмын. Өскен сайын әрқайсысының өз мінезі қалыптасты. Мен оларды мінездеріне қарап оңай ажыратуды үйрендім", – деді Қанат Қалтайұлы.
Шымкент – Қазақстанда егіз және үшем балалар жиі дүниеге келетін өңірлердің бірі. 2024 жылдың алғашқы алты айында мұнда 151 егіз және үш үшем дүниеге келген.