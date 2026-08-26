#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Қоғам

Құрылтай сайлауы және жаңа саяси мәдениет: Тоқаев маңызды өзгерістерді атады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республикалық тамыз конференциясының пленарлық отырысында Құрылтай сайлауы елдің қоғамдық-саяси өміріне үлкен өзгеріс әкелгенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 14:12 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республикалық тамыз конференциясының пленарлық отырысында Құрылтай сайлауы елдің қоғамдық-саяси өміріне үлкен өзгеріс әкелгенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент сайлауға қатысқан партиялардың тізіміне тәжірибелі мамандармен қатар саясатқа жаңадан келген азаматтар да енгеніне назар аударды. Олардың арасында қабілетті жастар мен Президенттік жастар кадр резервінің мүшелері бар.

"Жаңа буын өкілдері саяси науқанды жандандыра түскені сөзсіз. Халыққа адал қызмет еткісі келетін, жауапкершіліктен тайсалмайтын, жаңашыл адамдардың бәріне бірдей мүмкіндік берілді. Түптеп келгенде, бұл – қалыпты, яғни эволюциялық үдеріс", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы саяси партиялардың сайлау науқаны кезіндегі белсенділігіне, идеологиялық ұстанымдары мен кәсіби деңгейіне де тоқталды.

"Саяси дода кезінде ел болашағына тікелей ықпал ететін ұтымды ұсыныстар айтылды", – деді Президент.

Оның айтуынша, сайлаушылар да саяси науқанға белсенді араласып, түрлі мәселелер бойынша өз пікірлерін ашық білдірді. Бұл үгіт-насихат кезеңіндегі ұлттық теледебаттар мен ақпарат алаңындағы ашық пікірталастардан анық байқалған.


"Осылайша, қоғамда өзара құрмет пен жауапкершілік және пікір алуандығы құндылықтары орнығып жатыр, жаңа саяси мәдениет қалыптасуда", – деп қорытындылады Мемлекет басшысы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки, искусственный интеллект в сфере образования, ИИ в школе, ИИ в школах
14:23, Бүгін
Президент "Келешек мектептеріне" қатысты жаңа міндет қойды
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
13:21, 10 сәуір 2026
Құрылтай сайлауы тамыз айында өтеді – Қасым-Жомарт Тоқаев мерзімін жариялады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республикалық тамыз конференциясының пленарлық отырысында жаңа Конституцияда білім, ғылым және адам капиталын дамытуға ерекше мән берілгенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
14:06, Бүгін
Білім, ғылым, инновация: Тоқаев Қазақстанның стратегиялық бағытын атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Аделина Земс финиширует в эстафете
16:04, Бүгін
Федерация лёгкой атлетики Казахстана отреагировала на жалобу чемпионки Азии Аделины Земс
Рыбакина приняла участие в мероприятии
15:59, Бүгін
Рыбакина приготовила мороженое на мероприятии в Нью-Йорке, где стартует US Open
Стали известны участники LAN-финала чемпионата Казахстана по EA SPORTS FC 26
15:41, Бүгін
Стали известны участники LAN-финала чемпионата Казахстана по EA SPORTS FC 26
Мераб Двалишвили
15:27, Бүгін
Двалишвили назвал причину разгромного поражения от Сехудо на RAF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: