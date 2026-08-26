#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Қоғам

Мектеп бағдарламасына "Конституция негіздері" және "Заң мен тәртіп" курстары енгізіледі

тамыз кеңесі, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 15:21 Сурет: akorda.kz
Мектеп оқушыларына құқықтық сауаттылықты арттыру мақсатында оқу бағдарламасына "Конституция негіздері" және "Заң мен тәртіп" курстары енгізіледі. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, оның тапсырмасы бойынша биылдан бастап мектептерде "Құқық негіздері" пәні оқытыла бастады. Енді оқу бағдарламасы жаңа курстармен толықтырылады.

"Негізгі мақсат: тек заңды сақтайтын, Конституцияны сыйлайтын жастар ғана жарқын келешекке, мол табысқа қол жеткізеді, түсінікті тілмен айтсақ, бақытты өмір сүреді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы заң талаптарын елемей, құқық бұзушылыққа жол беретін жастардың өз болашағына зиян келтіретінін атап өтті.

"Өкінішке қарай, бұл өте қарапайым ақиқатты көптеген жас азаматтар білмейді де, түсінбейді де. Біздің міндет – оларға өмірдің осы шындығын түсіндіріп айту", – деді Президент.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев мектеп оқулықтарының мазмұны заман талабына және жаңа Конституцияның идеяларына сәйкес болуы маңызды екенін айтты.

Президент осы бағыттағы жұмысты сапалы әрі уақтылы жүзеге асыру қажеттігін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Жасанды интеллект мектепке қалай енгізіледі: Тоқаевқа жаңа шешімдер таныстырылды
16:08, Бүгін
Жасанды интеллект мектепке қалай енгізіледі: Тоқаевқа жаңа шешімдер таныстырылды
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
13:33, 10 сәуір 2026
Заң мен Тәртіп идеологиясы күнделікті өмірдің барлық саласында қатаң сақталуға тиіс – Тоқаев
Ұлытау облысында &quot;Заң мен тәртіп&quot; қағидатын нығайтуға бағытталған алты кездесу өтті
12:21, 11 тамыз 2026
Ұлытау облысында "Заң мен тәртіп" қағидатын нығайтуға бағытталған алты кездесу өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Аделина Земс финиширует в эстафете
16:04, Бүгін
Федерация лёгкой атлетики Казахстана отреагировала на жалобу чемпионки Азии Аделины Земс
Рыбакина приняла участие в мероприятии
15:59, Бүгін
Рыбакина приготовила мороженое на мероприятии в Нью-Йорке, где стартует US Open
Стали известны участники LAN-финала чемпионата Казахстана по EA SPORTS FC 26
15:41, Бүгін
Стали известны участники LAN-финала чемпионата Казахстана по EA SPORTS FC 26
Мераб Двалишвили
15:27, Бүгін
Двалишвили назвал причину разгромного поражения от Сехудо на RAF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: