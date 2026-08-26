#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Қоғам

Мемлекет басшысы білім саласының бірқатар қызметкерін мемлекеттік наградалармен марапаттады

Мемлекет басшысының Жарлығымен білім берудегі аса үздік жетістіктері және Қазақстан Республикасына сіңірген айрықша еңбегі үшін наградталды: «Парасат» орденімен Өтелбаев Мұхтарбай – «Математика және математикалық модельдеу институты» РМК бас ғылыми қызметкері, Алматы қаласы «Құрмет» орденімен Урнгалиева Зуря Айтқұлқызы – «№ 3 «Зерде» бөбекжайы» МКҚК тәрбиешісі, Орал қаласы Шерстобитова Марина Георгиевна – «Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті» КММ мұғалімі, Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданы «Ерен еңбегі үшін» медалімен Амерқанова Гүлбаршын Александровна – «№ 5 жалпы орта білім беру мектебі» КММ мұғалімі, Павлодар облысының Екібастұз қаласы Ахметова Ақмарал Дүйсебекқызы – «№ 2 жалпы орта білім беру мектебі» КММ мұғалімі, Атырау облысының Қызылқоға ауданы Әлибаева Балмия Тұрабекқызы – «№ 24 мектеп-лицей» КММ мұғалімі, Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласы Далмырзаев Сәкен Әбдіманатұлы – «Төлеби ауданының мамандандырылған мектеп-интернаты» КММ мұғалімі, Түркістан облысы Кенжебекова Мереке Лесқұлқызы – «Сәкен Сейфуллин атындағы шағын орталықты орта мектеп» КММ мұғалімі, Жамбыл облысының Шу ауданы Коровин Андрей Иванович – «Ақмола облысы білім басқармасы жанындағы жоғары аграрлық - технологиялық колледжі» МКҚК өндірістік оқыту шебері Нұрпейісова Гүлмира Көлбайқызы – «Жарбұлақ орта мектебі» КММ мұғалімі, Абай облысының Мақаншы ауданы Төлегенов Мақсат Қасымұлы – «Дарынды ер балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ мұғалімі, Астана қаласы Уәлибаева Айнагүл Әбішқызы – «Нұрым мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектеп» КММ мұғалімі, Жетісу облысының Кербұлақ ауданы «Шапағат» медалімен Герасева Ирина Михайловна – «А.М.Горький атындағы гимназия» КММ мұғалімі, Қостанай облысы Ляшова Ақерке Ермекқызы – «Балауса-Балғын» бөбекжайы» КМҚК тәрбиешісі, Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы Мырзабекова Жанна Қонысбекқызы – «№ 1 тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ мұғалімі, Ұлытау облысының Ұлытау ауданы «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» құрметті атағы беріледі Ещанова Тамара Жеткербайқызы – «А.Мәлкеев атындағы Есік мамандандырылған дарынды балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ мұғалімі, Алматы облысы Жұмахметова Жанар Бейбітқызы – «Комсомол жалпы орта білім беретін мектебі» КММ мұғалімі, Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданы Исмаилов Қайрат Төлегенұлы – «Ақпараттық технологиялар» мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты» КММ мұғалімі, Қарағанды қаласы Ноғайбаева Гүлнар Төленқызы – «А.С.Пушкин атындағы № 1 мектеп-гимназиясы» МКК мұғалімі, Шымкент қаласы Шілдебаева Айгүл Амангелдіқызы – «Әл-Фараби атындағы № 201 мектеп-лицейі» КММ мұғалімі, Қызылорда облысының Жалағаш ауданы , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 15:19 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев білім берудегі аса үздік жетістіктері және Қазақстан Республикасына сіңірген айрықша еңбегі үшін бірқатар азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының Жарлығымен білім берудегі аса үздік жетістіктері және Қазақстан Республикасына сіңірген айрықша еңбегі үшін наградталды:

"Парасат" орденімен

  • Өтелбаев Мұхтарбай – "Математика және математикалық модельдеу институты" РМК бас ғылыми қызметкері, Алматы қаласы

"Құрмет" орденімен

  • Урнгалиева Зуря Айтқұлқызы – "№ 3 "Зерде" бөбекжайы" МКҚК тәрбиешісі, Орал қаласы
  • Шерстобитова Марина Георгиевна – "Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті" КММ мұғалімі, Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданы

"Ерен еңбегі үшін" медалімен

  • Амерқанова Гүлбаршын Александровна – "№ 5 жалпы орта білім беру мектебі" КММ мұғалімі, Павлодар облысының Екібастұз қаласы
  • Ахметова Ақмарал Дүйсебекқызы – "№ 2 жалпы орта білім беру мектебі" КММ мұғалімі, Атырау облысының Қызылқоға ауданы
  • Әлибаева Балмия Тұрабекқызы – "№ 24 мектеп-лицей" КММ мұғалімі, Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласы
  • Далмырзаев Сәкен Әбдіманатұлы – "Төлеби ауданының мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ мұғалімі, Түркістан облысы
  • Кенжебекова Мереке Лесқұлқызы – "Сәкен Сейфуллин атындағы шағын орталықты орта мектеп" КММ мұғалімі, Жамбыл облысының Шу ауданы
  • Коровин Андрей Иванович – "Ақмола облысы білім басқармасы жанындағы жоғары аграрлық – технологиялық колледжі" МКҚК өндірістік оқыту шебері
  • Нұрпейісова Гүлмира Көлбайқызы – "Жарбұлақ орта мектебі" КММ мұғалімі, Абай облысының Мақаншы ауданы
  • Төлегенов Мақсат Қасымұлы – "Дарынды ер балаларға арналған "Білім-инновация" лицей-интернаты" КММ мұғалімі, Астана қаласы
  • Уәлибаева Айнагүл Әбішқызы – "Нұрым мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектеп" КММ мұғалімі, Жетісу облысының Кербұлақ ауданы

"Шапағат" медалімен

  • Герасева Ирина Михайловна – "А.М.Горький атындағы гимназия" КММ мұғалімі, Қостанай облысы
  • Ляшова Ақерке Ермекқызы – "Балауса-Балғын" бөбекжайы" КМҚК тәрбиешісі, Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы
  • Мырзабекова Жанна Қонысбекқызы – "№ 1 тірек мектебі (ресурстық орталық)" КММ мұғалімі, Ұлытау облысының Ұлытау ауданы

"Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" құрметті атағы беріледі

  • Ещанова Тамара Жеткербайқызы – "А.Мәлкеев атындағы Есік мамандандырылған дарынды балаларға арналған "Білім-инновация" лицей-интернаты" КММ мұғалімі, Алматы облысы
  • Жұмахметова Жанар Бейбітқызы – "Комсомол жалпы орта білім беретін мектебі" КММ мұғалімі, Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданы
  • Исмаилов Қайрат Төлегенұлы – "Ақпараттық технологиялар" мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты" КММ мұғалімі, Қарағанды қаласы
  • Ноғайбаева Гүлнар Төленқызы – "А.С.Пушкин атындағы № 1 мектеп-гимназиясы" МКК мұғалімі, Шымкент қаласы
  • Шілдебаева Айгүл Амангелдіқызы – "Әл-Фараби атындағы № 201 мектеп-лицейі" КММ мұғалімі, Қызылорда облысының Жалағаш ауданы

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Дом офицеров, Музей музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
15:27, Бүгін
Тоқаев Астана, Алматы және облыс орталықтарында балаларға арналған Жаратылыстану музейін ашуды ұсынды
Бірқатар педагогтар Тоқаевтың қолынан мемлекеттік наградалар алды
12:59, 15 тамыз 2025
Бірқатар педагогтар Тоқаевтың қолынан мемлекеттік наградалар алды
Президент бір топ ғалымды мемлекеттік наградалармен марапаттады
11:36, 10 сәуір 2025
Президент бір топ ғалымды мемлекеттік наградалармен марапаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Аделина Земс финиширует в эстафете
16:04, Бүгін
Федерация лёгкой атлетики Казахстана отреагировала на жалобу чемпионки Азии Аделины Земс
Рыбакина приняла участие в мероприятии
15:59, Бүгін
Рыбакина приготовила мороженое на мероприятии в Нью-Йорке, где стартует US Open
Стали известны участники LAN-финала чемпионата Казахстана по EA SPORTS FC 26
15:41, Бүгін
Стали известны участники LAN-финала чемпионата Казахстана по EA SPORTS FC 26
Мераб Двалишвили
15:27, Бүгін
Двалишвили назвал причину разгромного поражения от Сехудо на RAF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: