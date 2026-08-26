Мемлекет басшысы білім саласының бірқатар қызметкерін мемлекеттік наградалармен марапаттады
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев білім берудегі аса үздік жетістіктері және Қазақстан Республикасына сіңірген айрықша еңбегі үшін бірқатар азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысының Жарлығымен білім берудегі аса үздік жетістіктері және Қазақстан Республикасына сіңірген айрықша еңбегі үшін наградталды:
"Парасат" орденімен
- Өтелбаев Мұхтарбай – "Математика және математикалық модельдеу институты" РМК бас ғылыми қызметкері, Алматы қаласы
"Құрмет" орденімен
- Урнгалиева Зуря Айтқұлқызы – "№ 3 "Зерде" бөбекжайы" МКҚК тәрбиешісі, Орал қаласы
- Шерстобитова Марина Георгиевна – "Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті" КММ мұғалімі, Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданы
"Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Амерқанова Гүлбаршын Александровна – "№ 5 жалпы орта білім беру мектебі" КММ мұғалімі, Павлодар облысының Екібастұз қаласы
- Ахметова Ақмарал Дүйсебекқызы – "№ 2 жалпы орта білім беру мектебі" КММ мұғалімі, Атырау облысының Қызылқоға ауданы
- Әлибаева Балмия Тұрабекқызы – "№ 24 мектеп-лицей" КММ мұғалімі, Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласы
- Далмырзаев Сәкен Әбдіманатұлы – "Төлеби ауданының мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ мұғалімі, Түркістан облысы
- Кенжебекова Мереке Лесқұлқызы – "Сәкен Сейфуллин атындағы шағын орталықты орта мектеп" КММ мұғалімі, Жамбыл облысының Шу ауданы
- Коровин Андрей Иванович – "Ақмола облысы білім басқармасы жанындағы жоғары аграрлық – технологиялық колледжі" МКҚК өндірістік оқыту шебері
- Нұрпейісова Гүлмира Көлбайқызы – "Жарбұлақ орта мектебі" КММ мұғалімі, Абай облысының Мақаншы ауданы
- Төлегенов Мақсат Қасымұлы – "Дарынды ер балаларға арналған "Білім-инновация" лицей-интернаты" КММ мұғалімі, Астана қаласы
- Уәлибаева Айнагүл Әбішқызы – "Нұрым мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектеп" КММ мұғалімі, Жетісу облысының Кербұлақ ауданы
"Шапағат" медалімен
- Герасева Ирина Михайловна – "А.М.Горький атындағы гимназия" КММ мұғалімі, Қостанай облысы
- Ляшова Ақерке Ермекқызы – "Балауса-Балғын" бөбекжайы" КМҚК тәрбиешісі, Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы
- Мырзабекова Жанна Қонысбекқызы – "№ 1 тірек мектебі (ресурстық орталық)" КММ мұғалімі, Ұлытау облысының Ұлытау ауданы
"Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" құрметті атағы беріледі
- Ещанова Тамара Жеткербайқызы – "А.Мәлкеев атындағы Есік мамандандырылған дарынды балаларға арналған "Білім-инновация" лицей-интернаты" КММ мұғалімі, Алматы облысы
- Жұмахметова Жанар Бейбітқызы – "Комсомол жалпы орта білім беретін мектебі" КММ мұғалімі, Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданы
- Исмаилов Қайрат Төлегенұлы – "Ақпараттық технологиялар" мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты" КММ мұғалімі, Қарағанды қаласы
- Ноғайбаева Гүлнар Төленқызы – "А.С.Пушкин атындағы № 1 мектеп-гимназиясы" МКК мұғалімі, Шымкент қаласы
- Шілдебаева Айгүл Амангелдіқызы – "Әл-Фараби атындағы № 201 мектеп-лицейі" КММ мұғалімі, Қызылорда облысының Жалағаш ауданы
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