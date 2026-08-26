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Қоғам

Жасанды интеллект мектепке қалай енгізіледі: Тоқаевқа жаңа шешімдер таныстырылды

Жасанды интеллект мектепке қалай енгізіледі: Тоқаевқа жаңа шешімдер таныстырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 16:08 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республикалық тамыз конференциясы аясында ұйымдастырылған "Білім болашағы" көрмесін аралап, білім жүйесін дамытудың заманауи тәсілдерімен танысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көрмеде Президентке білім беру үдерісіне цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектіні енгізуге бағытталған бірқатар жоба ұсынылды.

Атап айтқанда, Мемлекет басшысына "Талдау орталығының" жұмысы және жасанды интеллектіні пайдаланатын талдау құралдары көрсетілді. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев мұғалімдерге сабаққа дайындалуға көмектесетін WONK педагогтің AI-ассистентімен танысты.

Бұдан кейін Президентке Qalam AI, Beyim AI, TopIQ және E-OQULYQ цифрлық шешімдері қолданылатын 3-сыныптағы математика сабағының үзіндісі көрсетілді.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы заманауи балалар басылымдарын көрді. Олардың қатарында әлем әдебиеті туындыларының қазақ тіліндегі аудармалары да бар.

Көрме барысында Қасым-Жомарт Тоқаевқа оқушылардың ғылым, инженерия, робот техникасы және инновация салаларындағы жетістіктері де таныстырылды.

Айта кетейік, Президент бұған дейін Республикалық тамыз конференциясының пленарлық отырысында білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні енгізуді жеделдету қажеттігін айтып, балалар мен педагогтердің ЖИ-ді жүйелі әрі дұрыс қолдану тәртібін белгілеуді тапсырған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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