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Қоғам

Қазақстандықтардың депозиттен түсетін табысына 5% салық салына ма

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Әлеуметтік желілерде Қазақстанда азаматтардың банктік депозиттері бойынша алатын сыйақысына 5% салық енгізілетіні туралы ақпарат тарады. ҚР Ұлттық экономика министрлігі бұл мәліметті жоққа шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Желіде тараған жазбаларда банктердің салымшыларға депозит бойынша есептейтін сыйақысына салық салынатыны айтылған.

2026 жылғы 27 тамызда Ұлттық экономика министрлігі аталған ақпараттың шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді.

"Әлеуметтік желілерде тараған банктік депозиттер бойынша сыйақыға 5% салық енгізілетіні туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді", – делінген ведомство хабарламасында.

Министрліктің түсіндіруінше, Салық кодексінің 430-бабына сәйкес, жеке тұлғалардың банктердегі салымдары, яғни депозиттері бойынша төленетін сыйақыға жеке табыс салығы салынбайды.

"Бұл норманы алып тастау және депозиттік сыйақыға салық енгізу мәселесін Қазақстан Үкіметі қарастырып отырған жоқ", – деп толықтырды министрлік.

Бұған дейін, 13 тамызда, Қазақстанда құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерін жұмыстан шығаруға және басқа қызметке ауыстыруға "мораторий" енгізілгені туралы ақпараттың жалған екені хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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