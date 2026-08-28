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Қоғам

Мәні де, мазмұны да өзгеше болды – Президент өткен Құрылтай сайлауы туралы пікір білдірді

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 11:26 Фото: Zakon.kz
Президент өткен Құрылтай сайлауының маңызына тоқталып, оның Қазақстандағы саяси алуандықтың жаңа сапалы деңгейге көтерілгенін көрсеткенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының пікірінше, бұл сайлау бұрынғы науқандардан мәні мен мазмұны жағынан ерекшеленді. Сайлауға қатысқан партиялар өз әлеуетін толық көрсетіп, бағдарламаларын жұртшылыққа жан-жақты таныстыра алды.

"Жалпы, бұл сайлаудың мәні де, мазмұны да өзгеше болды. Себебі өткен сайлау ең алдымен Қазақстандағы саяси алуандықтың жаңа сапалы деңгейге көтерілгенін байқатты", – деді Президент.

Оның айтуынша, сайлау науқанына қатысқан барлық партияның ұсыныстары қоғамның назарын аударып, қоғамдық өмірге серпін берді. Сондай-ақ партиялар арасында ашық бәсекелестік қалыптасқаны атап өтілді.

Президент әр партияның өз бағыты, ұстанымы мен идеологиясы бар екенін айтып, сайлау барысында олардың қоғамдағы рөлі мен саяси жүйедегі орны айқындала түскенін жеткізді.

Мемлекет басшысы бұл өзгерістерді Құрылтай сайлауының негізгі жетістіктерінің бірі деп бағалады. Оның сөзінше, мұндай оң өзгерістер Қазақстандағы саяси-қоғамдық мәдениеттің одан әрі дамуына ықпал етеді.

Сонымен қатар алдағы уақытта партиялардың билік жүйесіндегі ықпалы күшейіп, олардың қоғамдық-саяси өмірдегі рөлі арта түсетіні айтылды. Осыған байланысты саяси партияларға сайлаушылармен жұмысты жалғастыру және өз бағыттарынан таймау маңызды.

Президент партиялардың сайлауалды бағдарламаларында тың идеялар мен тиімді ұсыныстар бар екенін атап өтті. Бұл бастамалар алдағы жұмыс барысында мұқият сараланып, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына серпін беретін ең ұтымды шешімдер Үкімет жұмысында ескерілуі тиіс.

Сайлау қорытындысы бойынша "Әділет" партиясы басым дауыспен жеңіске жетіп, Құрылтайда конституциялық көпшілікке ие болды.

"Әділет" партиясына қойылатын талап та, артылатын үміт те, сенім де жоғары. Осы орайда қоғамды ортақ мүддеге ұйыстырып, реформалардың қозғаушы күші болу өте маңызды", – деді Президент.

Еске салайық, бүгін 2026 жылғы 28 тамызда Астанада Құрылтайдың алғашқы сессиясының ашылуы өтіп жатыр.

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Гүлай Ашекова
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