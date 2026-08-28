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Қоғам

Халық сіздерге зор сенім артып отыр – Президент Құрылтай депутаттарына үндеу айтты

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 12:29 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстандағы реформаларды соңына дейін жеткізудің маңызына тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының айтуынша, елге жауапкершіліктен қашпайтын, батыл, белсенді әрі білімді басшылар, нақты өзгеріс жасай алатын азаматтар қажет.

Тоқаев жұмыс барысында қателіктер болуы мүмкін екенін атап өтті. Алайда реформаларды аяғына дейін жеткізбеу және Әділетті Қазақстанды құру жолындағы тарихи мүмкіндікті жіберіп алу келер ұрпақ алдында үлкен жауапкершілікке әкелетінін айтты.


"Келер ұрпақ кейбір кемшілігімізге түсіністікпен қарайтын да шығар. Себебі жұмыс қателіксіз болмайды. Бірақ біз реформаларды аяғына дейін жеткізбей, Әділетті Қазақстанды құру жолындағы тарихи мүмкіндікті мүлт жіберсек, олар бізді ешқашан кешірмейді", – деді Президент.

Мемлекет басшысы қазіргі заманда өзгерістердің өте жылдам жүріп жатқанын айтып, бейқамдық пен жауапсыздық елді тығырыққа тіреуі мүмкін екенін ескертті.

Сонымен қатар Қазақстанның болашағы әр депутаттың ынта-ықыласына, қажыр-қайратына және отаншылдығына байланысты екенін атап өтті.

Президент Құрылтай депутаттарының түрлі салаларда табысқа жетіп, мол тәжірибе жинаған білікті мамандар екенін айтты. Енді олардың осы тәжірибесін ел игілігіне пайдаланып, Қазақстанды дамыту жолында табанды еңбек ететініне сенім білдірді.

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Гүлай Ашекова
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