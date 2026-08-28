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Қоғам

Мемлекет мақсатшыл, табанды, еңбекқор адамдарға әрдайым қолайлы жағдай жасайды – Президент

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, люди с флагом, государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 11:26 Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші сессиясында ел экономикасында жүзеге асырылып жатқан іргелі реформаларға тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент азаматтардың әл-ауқатын арттыру мемлекеттің басты міндеті ретінде белгіленгенін айтты.

"Экономикада іргелі реформалар қолға алынды. Азаматтардың әл-ауқатын арттыру басты міндет ретінде белгіленді. Индустрияландыру қарқын алып, экономиканың жаңа өндірістік негізі айқындалып келеді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысының айтуынша, мемлекет пен шетелдік инвесторлар салған қомақты қаржының нәтижесінде еліміздің барлық өңірінде жаңа өндіріс орындары салынып, мыңдаған жұмыс орны ашылып жатыр.

Сонымен қатар Қазақстанда халықтың тұрмыс сапасы мен экономикалық өсім үшін аса қажетті коммуналдық, көлік, энергетика және су инфрақұрылымдарын жаңғырту үдерісі басталды.


"Сіздер, депутаттар, сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары кезінде ел ішін аралап, Қазақстанның бірте-бірте алып құрылыс алаңына айналып келе жатқанына куә болдыңыздар", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев ауқымды құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін қомақты инвестиция қажет екенін атап өтті. Оның сөзінше, мемлекет те бұл үдерістен тыс қалмауға тиіс.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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