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Қоғам

29 тамызда Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

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29 тамыздағы Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамы белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 29 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамы:

  • АҚШ доллары – 464,54 теңге;
  • еуро – 540,95 теңге;
  • рубль – 5,44 теңге;
  • Қытай юані – 69,11 теңге.

Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау орындарындағы валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

  • Доллар: сатып алу – 460 теңге, сату – 467 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 533 теңге, сату – 543 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,36 теңге.

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 462,88 теңге, сату – 464,99 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 536,6 теңге, сату – 541,86 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 5,25 теңге, сату – 5,4 теңге.
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Айдос Қали
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