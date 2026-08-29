29 тамызда Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
29 тамыздағы Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамы белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 29 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамы:
- АҚШ доллары – 464,54 теңге;
- еуро – 540,95 теңге;
- рубль – 5,44 теңге;
- Қытай юані – 69,11 теңге.
Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау орындарындағы валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
- Доллар: сатып алу – 460 теңге, сату – 467 теңге.
- Еуро: сатып алу – 533 теңге, сату – 543 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,36 теңге.
Алматы
- Доллар: сатып алу – 462,88 теңге, сату – 464,99 теңге.
- Еуро: сатып алу – 536,6 теңге, сату – 541,86 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,25 теңге, сату – 5,4 теңге.
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