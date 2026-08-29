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Қоғам

Алматыда BMW таксимен соқтығысып, гүлзарға кіріп кетті

Алматыда BMW таксимен соқтығысып, гүлзарға кіріп кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2026 14:20 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 29 тамызға қараған түні Алматыда Төле би және Түркебаев көшелерінің қиылысында VinFast VF 6 таксиі мен BMW 5 сериялы седанының қатысуымен жол апаты болды. Соқтығысудан кейін неміс көлігі жол бөлігінен шығып, тротуарға ұшып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, BMW көлігі Түркебаев көшесімен солтүстік бағытта, ал VinFast VF 6 электркроссовері Төле би көшесімен шығыс бағытта қозғалған.

Көліктер қиылыстың дәл ортасында соқтығысқан.

Куәгерлердің айтуынша, соққыдан кейін такси бір жаққа қарай ұшып кетіп, ал BMW инерциямен қозғалысын жалғастырған.

Седан тоқтамай, Төле би көшесін кесіп өтіп, тротуарға шығып кеткен. Жол белгісін қағып, үлкен гүлзарға кіріп кеткен.

Соқтығыс танымал қоғамдық тамақтану орындары орналасқан аумаққа жақын жерде болған.

Оқиға кезінде тротуарда адамдар көп болған. Абырой болғанда, бақылаудан шыққан көліктің астында жаяу жүргіншілердің ешқайсысы қалмаған.

Жол апатына қатысқандардың барлығын оқиға орнында дәрігерлер қарап шыққан. Ешкім ауыр жарақат алмаған.

Апаттың нақты мән-жайын, жүргізушілердің кінәсін және қиылыстағы қозғалыстың нақты схемасын жол полициясы анықтайды.

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Айдос Қали
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