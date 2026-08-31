Алматыда жаңа такси қызметінің көлігі жол апатынан қирады
Қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты Төле би даңғылы мен Түркебаев көшесінің қиылысында болған.
"Алдын ала мәлімет бойынша, BMW автокөлігі Түркебаев көшесімен солтүстік бағытта жоғары жылдамдықпен келе жатқан. Қиылыста ол такси көлігімен соқтығысты. Жол апатынан кейін BMW көлігінің екі жолаушысы медициналық көмекке жүгінді", – деп хабарлады полиция.
Оқиға орнына полиция қызметкерлері келіп, жол апатының мән-жайын тіркеді. Екі автокөлік те мамандандырылған айып тұрағына жеткізілді.
Қазір жол апатының себептері мен барлық мән-жайы анықталып жатыр. Оқиғаға қатысты түпкілікті баға тексеру қорытындысы бойынша беріледі.
Бұған дейін, 29 тамызда Алматыда электросамокат тізгіндеген ер адам рөлге ие бола алмай, жол апатынан қаза тапқаны хабарланған еді.