Жаңбыр, қар, найзағай және шаңды дауыл: 1 қыркүйекте ауа райы жайсыз болады
Сонымен қатар күндіз кей жерлерде бұршақ жауып, желдің екпіні күшеюі мүмкін. Түнде республиканың солтүстігі мен шығысында жаңбыр аралас қар жаууы ықтимал.
Қазақстанның батысы мен оңтүстігінде антициклонның сілемі әсерінен жауын-шашын түспейді.
Еліміздің басым бөлігінде жел күшейеді.
"Елдің оңтүстігінде кей жерлерде шаңды дауыл болуы мүмкін. Республика бойынша солтүстік-батыста, солтүстікте және шығыста түнде және таңертең тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Сондай-ақ синоптиктер бірқатар өңірде өрт қаупінің жоғары және төтенше деңгейі болатынын ескертті.
Өрт қаупінің жоғары деңгейі Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысы мен орталық бөлігінде, Қостанай облысының солтүстік-батысында, сондай-ақ Маңғыстау және Қарағанды облыстарының орталық бөлігінде болжанады.
Өрт қаупінің төтенше деңгейі Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында, Ұлытау облысында, Маңғыстау облысының батысы мен солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігі, оңтүстік-шығысы және орталығында, Қарағанды облысының оңтүстігінде, Абай облысының оңтүстік-батысында, сондай-ақ Алматы облысының батысы, шығысы және орталық бөлігінде, Жетісу облысының оңтүстігі, шығысы және орталығында күтіледі.