Қазақстанда ауруханаішілік инфекция көбейді: министрлік бақылауды күшейтеді
Ведомство ауруханалардағы бақылауды күшейтіп, пациенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мұндай шешімге Денсаулық сақтау министрлігін алаңдатарлық статистика итермелеген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, әлемде әрбір оныншы пациент медициналық көмек алу кезінде инфекция жұқтырады.
Қазақстандағы жағдай да күрделене түскен. 2025 жылы ауруханаішілік инфекцияларды тіркеу деңгейі 2024 жылмен салыстырғанда 1,41 есе өскен. Іріңді-септикалық асқынулар көбіне босандыру ұйымдарында тіркеледі.
"Енді ішкі инфекциялық аудит меншік нысанына қарамастан медициналық ұйымдардағы инфекциялық бақылау жүйесінің міндетті элементіне айналады. Оның басты мақсаты – салдармен күресу емес, тәуекелдердің алдын алу: бұзушылықтарды дер кезінде анықтау, олардың туындау себептерін жою және инфекцияның қайталанатын жағдайларына жол бермеу", – деді 1 қыркүйекте Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.
Ішкі аудит аясында медициналық ұйымдар қызметкерлердің қол гигиенасын сақтауын, құралдарды зарарсыздандыру сапасын, жеке қорғаныш құралдарын дұрыс қолдануын, хирургиялық процедуралардың қауіпсіздігін және медициналық қалдықтарды жою тәртібін жүйелі түрде бақылауға алады.
Дәрі-дәрмекке төзімді микроорганизмдермен күреске де ерекше назар аударылады. Егер комиссия қандай да бір заңбұзушылықты анықтаса, клиника үшін нақты мерзімдер мен жауапты тұлғалар көрсетілген түзету шараларының жоспары әзірленеді.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше, бұл талаптарды енгізу инфекция жұқтыру қаупін азайтып, ауруханада жату мерзімін қысқартуға және қазақстандықтардың денсаулығын қорғауға мүмкіндік береді.