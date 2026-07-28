Денсаулық сақтау министрлігі Пациенттерді қолдау қызметінің жұмысын жетілдіруді жоспарлап отыр
Бұйрық жобасы Қазақстан Республикасында медициналық көмектің сапасын басқаруды жетілдіру жөніндегі 2026-2030 жылдарға арналған кешенді жоспарды іске асыру аясында, сондай-ақ заңнамадағы соңғы өзгерістерді ескере отырып әзірленді.
Құжаттың негізгі бағыттарының бірі – медициналық ұйымдардағы Пациенттерді қолдау қызметі мен ішкі сараптама жұмысын жетілдіру. Ұсынылған өзгерістер Пациенттерді қолдау қызметі мен ішкі сараптаманың функцияларын жеке-жеке нақтылауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар мемлекеттік бақылау қорытындысы бойынша өрескел заң бұзушылықтар анықталған жағдайда медицина қызметкерлері мен медициналық ұйым басшыларын аттестаттауға қатысты жекелеген мәселелер нақтыланады.
Денсаулық сақтау министрлігі бұл өзгерістер белгіленген талаптарды сақтауға жауапкершілікті арттыруға және медициналық ұйымдар жұмысының сапасын бағалаудың бірыңғай тәсілдерін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өтті.
Құжатта редакциялық және терминологиялық өзгерістер де қамтылған. Атап айтқанда, бұған дейін қолданылған "ақпараттық жүйелер", "электрондық жүйелер" және "электрондық ресурстар" ұғымдары қолданыстағы заңнамаға сәйкестендіріліп, "цифрлық жүйелер" және "цифрлық ресурстар" терминдерімен ауыстырылады. Сондай-ақ бірқатар тұжырымдар мен құқықтық нормалар өзектендіріледі.
Министрлік өкілдері ұсынылған өзгерістер құқықтық айқындықты арттыруға, медициналық көмектің сапасы саласындағы мемлекеттік реттеуді жетілдіруге және пациенттердің құқықтарын қорғау тетіктерін одан әрі дамытуға бағытталғанын атап өтті.
Құжаттың негізгі мақсаты – медициналық көмектің сапасын бақылау жүйесін заманауи, ашық әрі тиімді ету.
Құжат "Ашық НҚА" порталында 11 тамызға дейін жария талқылауға орналастырылды.