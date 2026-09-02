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Қоғам

Алматы мен Пусан арасындағы туристік байланыс нығайып келеді

Самолет, самолеты, аэропорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 10:02 Фото: unsplash
Алматыда екі қаланың туризм саласы мен бизнес өкілдерінің басын қосқан "Пусан күні" өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға 100-ге жуық адам қатысты. Қонақтарға Пусан қаласының туристік әлеуеті мен мәдениеті таныстырылды. Сондай-ақ олар туризм, косметика және кәдесый өндірісі салаларында жұмыс істейтін Оңтүстік Корея компанияларының қызметімен танысты.

"Пусан күнін" өткізу Алматы мен Пусан арасындағы тікелей байланысты одан әрі дамытуға мүмкіндік берді. 2026 жылғы 1 мамырдан бастап Eastar Jet әуе компаниясы Алматы – Пусан бағыты бойынша аптасына екі рет тікелей рейс орындап келеді. Ұшу ұзақтығы шамамен алты сағатты құрайды. Жаңа бағыт екі қала арасындағы сапарды жеңілдетіп, туристік байланысты кеңейтуге ықпал етпек.

Алматыға Оңтүстік Кореядан келетін туристер саны да артып келеді. 2025 жылы қалаға Корея Республикасынан 23,2 мың турист келген. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 15,3%-ға көп.

Оңтүстік Корея Алматы үшін Азиядағы болашағы зор туристік нарықтардың бірі болып қала береді. Биыл маусымда қалалық Туризм басқармасының өкілдері Seoul International Travel Fair халықаралық көрмесіне қатысты. Ал қарашада Алматының туристік мүмкіндіктері Сеулде өтетін KOREA MICE EXPO көрмесінде таныстырылады.

"Пусан күні" екі қаланың туристік және іскерлік әлеуетін таныстырып, жаңа серіктестік байланыстар орнатуға жол ашты. Тікелей әуе қатынасының іске қосылуы және бірлескен туристік жобалардың көбеюі екі бағыттағы туристер легін арттыруға мүмкіндік береді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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22:56, 29 сәуір 2026
Алматы – Пусан бағытында тікелей әуе рейсі ашылмақ
Халықаралық әріптестікті дамыту және қаланың туристік әлеуетін ілгерілету мақсатында Алматы әкімдігі ҚХР-ның Шанхай қаласында серіктестік туристік алаң ашу бастамасын көтерді. Кең ауқымды Қытай аудиторияға бағытталған бұл салтанатты ашылу рәсімі 2025 жылдың маусым айында Shanghai Plaza іскерлік орталығында өтеді. Іс-шара аясында Алматы қаласының Туризм басқармасы мен Шанхайлық туристік компания арасында өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қою жоспарланған. Азияның ең ірі мегаполистерінің бірінде ақпараттық-туристік алаң құру — Қытайдан келетін саяхатшылар үшін Алматыны тартымды бағыт ретінде ілгерілетудің маңызды кезеңі болмақ. Келушілерге көрнекі экспозициялар, мультимедиялық материалдар, сондай-ақ, туристік бағыттар, мәдени іс-шаралар, гастрономиялық ерекшеліктер және демалыстың басқа да аспектілері бойынша жеке кеңестер ұсынылады. Серіктестік алаңның ашылуы Қытайдан келетін туристер легінің тұрақты өсуімен тұспа-тұс келіп отыр: 2024 жылдың өзінде Алматыға 95 мыңнан астам қытайлық турист келген. Бұл өткен жылдың көрсеткішінен 50%-ға артық. Жоба Алматы мен Шанхай арасындағы гуманитарлық және іскерлік байланыстарды кеңейту туралы келісім аясында жүзеге асырылады. Естеріңізге сала кетейік, 2024 жылдың қараша айында екі қала арасында бауырлас қала мәртебесін орнату жөнінде Ниет хатына қол қойылған болатын. Бұл келісімді ресми түрде бекіту 2025 жылға жоспарланған. Алматы мен Шанхай арасындағы тікелей әуе рейсінің ашылуы екіжақты туризмді дамытуға қосымша серпін береді. China Eastern Airlines әуе компаниясының тұрақты рейстері жақын арада басталмақ. Қытаймен туристік және іскерлік ынтымақтастықты жан-жақты дамыту жөніндегі кешенді шаралар Алматының халықаралық имиджін нығайтуға, шетелден келетін туристер легін арттыруға және мәдени алмасуды кеңейтуге мүмкіндік береді.
10:47, 14 мамыр 2025
Алматы Шанхайда туристік алаң ашады
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