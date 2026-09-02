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Қоғам

Астанада үш аялдаманың атауы өзгерді

City Transportation Systems компаниясы Астанадағы үш аялдама кешенінің атауы өзгергенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 10:15 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
City Transportation Systems компаниясы Астанадағы үш аялдама кешенінің атауы өзгергенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы компания бүгін, 2026 жылғы 2 қыркүйекте хабарлады.

Ресми мәліметке сәйкес, мына аялдамалардың атауы өзгертілді:

  • "М. Тынышбайұлы көшесі" аялдамасы – Jibek Joly сауда-ойын-сауық орталығы. Бұл аялдама арқылы №11, 21, 32, 48, 50, 57 және 65 автобустар жүреді;
  • "Астана сәні" тұрғын үй кешені аялдамасы – Dauletti qalashyq тұрғын үй кешені. Мұнда №11, 21, 32, 48, 50, 57 және 65 бағдарлар тоқтайды;
  • Bright Star тұрғын үй кешені аялдамасы – №106 жайлы орта мектебі. Аялдама арқылы №2, 13, 32, 49, 50 және 73 автобустар қатынайды.

Бұған дейін, 2026 жылғы 28 тамызда, Алматыда бірқатар маңызды автобус пен троллейбус бағыттарының қозғалыс сызбасы өзгеретіні белгілі болған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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