Астанада үш аялдаманың атауы өзгерді
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
City Transportation Systems компаниясы Астанадағы үш аялдама кешенінің атауы өзгергенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы компания бүгін, 2026 жылғы 2 қыркүйекте хабарлады.
Ресми мәліметке сәйкес, мына аялдамалардың атауы өзгертілді:
- "М. Тынышбайұлы көшесі" аялдамасы – Jibek Joly сауда-ойын-сауық орталығы. Бұл аялдама арқылы №11, 21, 32, 48, 50, 57 және 65 автобустар жүреді;
- "Астана сәні" тұрғын үй кешені аялдамасы – Dauletti qalashyq тұрғын үй кешені. Мұнда №11, 21, 32, 48, 50, 57 және 65 бағдарлар тоқтайды;
- Bright Star тұрғын үй кешені аялдамасы – №106 жайлы орта мектебі. Аялдама арқылы №2, 13, 32, 49, 50 және 73 автобустар қатынайды.
Бұған дейін, 2026 жылғы 28 тамызда, Алматыда бірқатар маңызды автобус пен троллейбус бағыттарының қозғалыс сызбасы өзгеретіні белгілі болған еді.
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