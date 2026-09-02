#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
458.45
531.39
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
458.45
531.39
5.29
Қоғам

Алматы халықаралық әуежайында Майлин көшесі жағынан негізгі кіреберіс ашылды

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 10:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы халықаралық әуежайы жолаушылар мен келушілерге әуежай аумағындағы көлік қозғалысын ұйымдастыру тәртібі өзгергенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әуежай аркасын реконструкциялау жұмыстарының аяқталуына байланысты Майлин көшесі жағындағы негізгі жол көліктердің кіруі және шығуы үшін екі бағытта ашылды.

Майлин көшесі арқылы вокзал маңы аумағына кіріп-шығуға барлығы 11 жолақ қарастырылған. Оның төртеуі көліктердің кіруіне, жетеуі шығуына арналған.

"Ақсұңқар" қонақ үйінің жанындағы екі кіреберіс енді тек екінші қабатқа, яғни T1 және T2 терминалдарының ұшып шығу аймақтарына өту үшін пайдаланылады.

Ал жабық автотұрақ кешенін пайдаланушылар үшін Закарпатская көшесіне тікелей шығатын жол қарастырылған.

Әуежай әкімшілігі жолаушылар мен келушілерге сапар бағытын жоспарлау кезінде енгізілген өзгерістерді ескеріп, аумақтағы жол белгілеріне назар аударуды ұсынды.

Жаңартылған қозғалыс сызбасы көлік ағынын тиімді бөлуге, сондай-ақ терминалдар мен әуежайдың автотұрақ инфрақұрылымына қолжетімділікті жақсартуға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Алматы әуежайында автотұрақ қымбаттады
18:49, 15 қаңтар 2024
Алматы әуежайында автотұрақ қымбаттады
Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы
10:08, 03 желтоқсан 2024
Алматы халықаралық әуежайы маңызды ақпаратпен бөлісті
Алматы әуежайының негізгі кіреберісі бір аптаға жабылады
19:43, 04 желтоқсан 2025
Алматы әуежайының негізгі кіреберісі бір аптаға жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рыбакина и Путинцева вместе на корте
10:43, Бүгін
Уроженки Москвы: "Чемпионат" отреагировал на победы Рыбакиной и Путинцевой на US Open
https://www.instagram.com/p/DcwfP65pD-4/
10:35, Бүгін
"Она вторая ракетка мира": болельщики обвинили оргкомитет US Open в неуважении к Рыбакиной
Шахматная доска и расставленные на ней фигуры
10:33, Бүгін
Впервые за 31 год ФИДЕ возглавит не россиянин: голосуют 202 федерации, Россия среди отстранённых
&quot;Номад&quot; - &quot;Иртыш&quot;
10:28, Бүгін
Тремя разгромами начался новый сезон чемпионата Казахстана по хоккею
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: