-5°С: Қазақстанның бірқатар өңірлерінде күн суытып, үсік жүретіні болжанады
Сурет: magnific.com
Синоптиктер 2026 жылғы 3 қыркүйекте Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын жариялады. Оған сәйкес, түнде сынап бағаны -5°С-ге дейін төмендеп, жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, шаңды дауыл тұрып, тұман түседі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, болжамға сәйкес, түнде мына өңірлерде үсік жүреді деп күтіледі:
- Павлодар облысының оңтүстігінде, Қарағанды облысының шығысында, Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, таулы аудандарда, Абай облысының батысында, шығысында сынап бағаны -1...-5°С-ге дейін төмендейді;
- Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, Ақмола облысының шығысында түнде топырақ беті қатып, сынап бағаны -1...-2°С көрсетеді.
"Атмосфералық фронттардың жүруіне байланысты Қазақстанның солтүстік-батысында, солтүстігінде, оңтүстік-шығысында жаңбыр жауады, күндіз найзағай болады деп күтіледі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Антициклон әсерінен еліміздің батысында, оңтүстігінде, шығысында, орталығында жауын-шашынсыз ауа райы қалыптасады.
"Республикамыз бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің күшеюі жатқызылады, сондай-ақ еліміздің оңтүстігінде шаңды дауыл тұрады, ал солтүстігінде, шығысында, оңтүстік-шығысында, орталығында түнде және таңертең тұман болады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Сонымен қатар, бірқатар өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі болжанады:
- жоғары өрт қаупі – Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысында, Қостанай облысының солтүстік-батысында, Маңғыстау, Қарағанды облыстарының орталығында, Жетісу облысының солтүстігінде;
- төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Ұлытау облысында, Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының батысында, шығысында, орталығында, Жетісу облысының оңтүстігінде, шығысында.
Бұған дейін синоптиктер 1 қыркүйекте Астанада, Алматыда, Шымкентте 50 жыл бұрын ауа райы қандай болғанын айтып, бүгінгі күнмен салыстырған еді.
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