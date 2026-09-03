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Қоғам

Қазақстанның жаңа Төтенше жағдайлар министрі тағайындалды

Қазақстанның жаңа Төтенше жағдайлар министрі тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 11:33 Сурет: primeminister.kz
Қазақстанның жаңа Төтенше жағдайлар министрі болып 41 жастағы Мұрат Мұханов тағайындалды. Ол бұған дейін ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Аппаратының басшысы қызметін атқарған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті Жарлыққа бүгін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.

Мемлекет басшысының Жарлығымен Мұрат Сейтмолдаұлы Мұханов Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрі лауазымына тағайындалды, – деп жазылған ресми ақпартта.

Мұрат Мұханов 1985 жылғы 1 шілдеде Маңғыстау облысында дүниеге келген. ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің Көкшетау техникалық институтын және Ресей Федерациясы Азаматтық қорғаныс істері министрлігі Мемлекеттік өртке қарсы қызметінің Санкт-Петербург университетін бітірген.

Еңбек жолын 2006 жылы Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау басқармасы Нормативтік-техникалық бөлімінің бас маманы қызметінен бастады.

2006-2014 жылдары Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті құрылымында әртүрлі қызмет атқарды.

2014-2017 жылдары Маңғыстау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және профилактикалық қызмет бөлімінің бастығы, кейін осы бағыттағы басқарманың бастығы болды.

2017-2020 жылдары Маңғыстау облысы Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары қызметін атқарды.

2020-2023 жылдары Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаментін басқарды.

2023-2024 жылдары ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Өртке қарсы қызмет комитеті төрағасының орынбасары міндетін уақытша атқарды.

2024 жылғы сәуірден бастап ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы қызметін атқарды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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Арман Қырықбаев 1976 жылғы 20 қазанда Астана қаласында дүниеге келген. 1996 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын, 2002 жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясын «Халықаралық экономист» мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолы 1996-1997 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінде референт, атташе болды. 1997-1999 жылдары Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы елшілігінде атташе қызметін атқарды. 1999-2000 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің үшінші хатшысы болды. 2002 жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі ТМД істері жөніндегі комитетінің екінші хатшысы қызметін атқарды. 2002-2004 жылдары «АВЕ корпорациясы» ЖАҚ Стратегия және маркетинг департаментінің директоры болды. 2004-2005 жылдары «К-МАРТ» ЖШС бас директоры қызметін атқарды. 2005 жылы Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің орынбасары болды. 2005-2006 жылдары Алматы қаласы Жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорының директоры қызметін атқарды. 2006 жылғы сәуірден 2008 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Қоғамдық-саяси жұмыс және жұртшылықпен байланыс департаментінің директоры болды. 2008 жылғы ақпаннан 2010 жылғы қаңтарға дейін Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің төрағасы қызметін атқарды. 2010 жылғы қаңтардан 2012 жылғы ақпанға дейін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары болды. 2012 жылғы ақпаннан 2014 жылғы қаңтарға дейін Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат вице-министрі қызметін атқарды. 2014 жылғы ақпаннан 2015 жылға дейін «Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орынбасарының кеңесшісі болды. 2015 жылғы қазаннан 2019 жылғы шілдеге дейін Алматы қаласы әкімінің ішкі саясат, денсаулық сақтау, білім, мәдениет, жастар саясаты және тілдерді дамыту мәселелері жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. 2019 жылғы желтоқсаннан 2022 жылғы ақпанға дейін Nur Otan партиясының хатшысы болды. 2022 жылғы ақпаннан 2024 жылғы 9 наурызға дейін Алматы қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарды. 2024 жылғы 9 наурыздан 2025 жылғы 24 ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Коммуникациялар бөлімінің меңгерушісі болды. 2025 жылғы 24 ақпаннан жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Қазақстан Республикасы Президентінің ішкі саясат және коммуникациялар мәселелері жөніндегі көмекшісі қызметін атқарды.
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