Тоқаев Нұржан Нұржігітовті Су ресурстары және ирригация министрі етіп қайта тағайындады
Тиісті Жарлыққа бүгін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Нұржан Молдиярұлы Нұржігітов Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрі лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Нұржан Нұржігітов 1967 жылы дүниеге келген. 1991 жылы Еңбек Қызыл Ту орденді Ленинград ауыл шаруашылығы институтын, ал 2008 жылы Жамбыл гуманитарлық-техникалық университетін бітірген.
Әр жылдары техник, комендант, колхоз механигі және агробірлестіктің бас инженері болып жұмыс істеді.
1996-2008 жылдары Жамбыл облысы Жуалы ауданының әкімдігінде әртүрлі қызмет атқарды.
2008-2011 жылдары Жамбыл облысы әкімі аппаратының Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын мониторингтеуді дамыту бөлімінің меңгерушісі болды.
2011-2015 жылдары Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жамбыл облысы бойынша басқармасы бастығының орынбасары, кейін Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментінде Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқармасының басшысы қызметін атқарды.
Кейін Жамбыл облысы әкімдігінің Ауыл шаруашылығы басқармасын, сондай-ақ Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасын басқарды.
2019 жылы Жамбыл облысы Байзақ ауданының әкімі болып тағайындалды. 2021 жылы Жамбыл облысы әкімінің орынбасары қызметіне кірісіп, бір жылдан кейін облыс әкімі болды.
2023 жылғы 4 қыркүйекте Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрі болып тағайындалды.