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Қоғам

БҰҰ Қазақстанның Халықаралық планетаны көгалдандыру күнін белгілеу туралы бастамасын қолдады

2026 жылғы 3 қыркүйекте Қазақстанда Қазақ тазысы мен төбет күні алғаш рет аталып өтті. 2024 жылы тазы тұқымы халықаралық деңгейде алдын ала мойындалып, Қазақстан ресми түрде оның шыққан елі болып бекітілді., сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 08:12 Сурет: pexels
Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы Қазақстан Республикасы ұсынған "Халықаралық планетаны көгалдандыру күні" қарарын қабылдады. 22 сәуір ресми түрде Халықаралық планетаны көгалдандыру күні болып жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық күнді белгілеу туралы бастаманы Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы қыркүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясының жалпы пікірталастары барысында ұсынған болатын.

Қарарға әлемнің түрлі өңірлерін білдіретін 32 мемлекет тең автор болды. Бұл аталған бастаманың халықаралық қоғамдастық үшін сұранысқа ие әрі өзекті екенін көрсетеді.

"Қарардың қабылдануы Қазақстанның жаһандық экологиялық күн тәртібін ілгерілетуге және қоршаған ортаны қорғау, экожүйелерді қалпына келтіру, жасыл желектер аумағын кеңейту және экологиялық мәдениетті қалыптастыру бағытындағы халықаралық күш-жігерді біріктіруге қосып келе жатқан дәйекті үлесін көрсетеді." Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

Құжат әлемдік қоғамдастықтың көгалдандыру мен табиғи экожүйелерді қалпына келтірудің маңыздылығы туралы хабардарлығын арттыруға, сондай-ақ мемлекеттерді, БҰҰ жүйесін, халықаралық және өңірлік ұйымдарды, азаматтық қоғамды және басқа да мүдделі тараптарды тиісті іс-шаралар мен бастамаларды жүзеге асыруға ынталандыруға бағытталған.

"Халықаралық күннің белгіленуі Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды қалыптастыруға, аумақтарды абаттандыруға және қоғамның экологиялық мәдениетін арттыруға бағытталған "Таза Қазақстан" жалпыұлттық экологиялық акциясының мақсаттарымен үндеседі." Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

Қарардың қабылдануы Мемлекет басшысының тағы бір халықаралық бастамасының іс жүзінде жүзеге асырылуы болды және Қазақстанның орнықты даму мен болашақ ұрпақ үшін қоршаған ортаны сақтауға бағытталған көпжақты ынтымақтастықты нығайту жөніндегі тәсілдерінің сұранысқа ие екенін растайды.

2026 жылғы 3 қыркүйекте Қазақстанда Қазақ тазысы мен төбет күні алғаш рет аталып өтті. 2024 жылы тазы тұқымы халықаралық деңгейде алдын ала мойындалып, Қазақстан ресми түрде оның шыққан елі болып бекітілді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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