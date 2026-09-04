Шетелдегі студенттерге салық органдары маңызды ескерту жасады
Бұған жалпыға бірдей декларациялау талаптары себеп болды. Өйткені кейбір студенттер декларация тапсыруға міндетті болуы мүмкін.
Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 2026 жылғы 4 қыркүйекте жалпыға бірдей декларациялау "оқу салығы" емес, активтер мен кірістердің ашықтығын қамтамасыз ету тетігі екенін мәлімдеді.
"Студенттердің басым көпшілігіне декларация тапсырудың қажеті жоқ. Бірақ міндеттеме туындайтын нақты жағдайлар бар және оларды 2026 жылғы 15 қыркүйекке дейін білу маңызды." Мемлекеттік кірістер комитетінің Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті
2025 жылғы есеп бойынша декларация тапсыру мерзімі — 2026 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей. Есептелген ЖТС төлеу мерзімі — 2026 жылғы 25 қыркүйектен кешіктірмей.
Салық мақсатында "шетелде оқитын студент" кім?
Бұл — шетелдік жоғары оқу орнында күндізгі (немесе оған теңестірілген) нысанда бакалавриат, магистратура, докторантура, академиялық ұтқырлық немесе үкіметаралық гранттар ("Болашақ", қабылдаушы мемлекет гранттары) бойынша білім алатын Қазақстан Республикасының азаматтары.
Резиденттік туралы маңызды ескерту. Оқу мақсатымен шетелде жүрген Қазақстан азаматы Салық кодексі бойынша оқу кезеңінде, әдетте, ҚР салық резиденті мәртебесін сақтайды. Демек, студент басқа елде тұрса да, оның кірістері мен активтері қазақстандық салық өрісіне түсуі мүмкін.
2025–2026 жылдардағы басты қағида
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпыға бірдей декларациялаудың төртінші кезеңі тоқтатылды. Зейнеткерлер, жекеменшік ұйым қызметкерлері, үй шаруасындағы адамдар және студенттер арнайы негіздер болмаса, міндетті декларациядан босатылған.
Міндеттеме төмендегі нақты фактілер болғанда ғана пайда болады.
Шетелде оқитын студент декларацияны ҚАШАН тапсыруға міндетті
А негізі. Шетелдік банк шоттарындағы ақша
2025 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша шетелдік банктердегі шоттардағы ақшаның жиынтық қалдығы 1 000 АЕК-тен асса, декларация міндетті.
2025 жылғы 31.12 күні 1 000 АЕК = 3 932 000 теңге (2025 жылғы АЕК — 3 932 теңге).
Сома әр шот бойынша емес, барлық шетелдік шоттардың жиынтығымен есептеледі. Оқу еліндегі шәкіртақы шоты, кампустағы өмірге арналған шетелдік банк картасы, жинақ шоты — бәрі есепке кіреді.
Студенттер үшін ең жиі "іске қосылатын" шек — дәл осы: шәкіртақы мен грант әдетте шетелдік шотқа түседі. Жыл соңында шоттарда шамамен 3,93 млн теңгеден көп жиналса — 270.00 нысаны қажет.
Ә негізі. Шетелде тіркелетін мүлік
Студенттің (немесе оның атына) шетелде құқықтары шетелдік органдарда тіркелетін активтері болса: пәтер, үй, жер үлесі, автомобиль, мотоцикл, қайық, шетелдік компаниядағы үлес, шетелдік эмитент бағалы қағаздары, брокерлік шот, инвестициялық алтын, зияткерлік меншік объектілері, цифрлық активтер.
Б негізі. Ірі мәмілелер
2025 жылы құны 20 000 АЕК-тен (2025 жылғы АЕК бойынша 78 640 000 теңге) асатын мүлік сатып алынса, қаражат көзі декларацияда көрсетіледі.
В негізі. Өзге арнайы санаттар
Сонымен қатар сайланбалы лауазымға үміткерлер мен олардың жұбайлары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қолданылатын адамдар, банк / сақтандыру / бағалы қағаздар нарығының ірі қатысушылары, жеке практикамен айналысатындар, цифрлық актив иелері декларация тапсырады.
Шетелдік ЖОО шәкіртақысы мен гранты: не өзгерді
2026 жылға дейін шетелдік шәкіртақылар мен гранттар жеке тұлғаның жылдық кірісіне еніп, қазақстандық ЖОО төлемдері мен "Болашақ" бағдарламасының жеңілдікті тізіміне кірмеген. 270.00 нысанында көрсетуді, 10% ЖТС төлеуді және қосарланған салықты болдырмау туралы халықаралық келісімдер бойынша шетелде төленген салықты есепке алу.
2026 жылғы 1 қаңтардан Қазақстан Республикасының жаңа Салық кодексі (2025 жылғы 18 шілдедегі № 214-VIII) күшіне енді. Онда Қазақстаннан тыс білім беру ұйымдарында оқитын адамдарға төленетін шәкіртақылар мен гранттар түріндегі кірісті азайту (іс жүзінде босату) тікелей көзделген.
Тәжірибелік қорытынды. 2026 жылғы және одан кейінгі шәкіртақылар — жеңілдікті режимде. 2026 жылғы қыркүйектегі декларация 2025 есепті жылға қатысты. Егер жалғыз "шетелдік" факт — шәкіртақы болса, шоттар шегінен аспаса және шетелде тіркелген мүлік жоқ болса, қарапайым студентке нысан тапсыру міндеті, әдетте, туындамайды. Шоттар шегі асып кетсе немесе мүлік болса — шәкіртақы жеңілдігіне қарамастан декларация қажет.
Қандай нысандар тапсырылады
- 250.00 нысаны — активтер мен міндеттемелер туралы ("кіріс") декларация. Жиналған шетелдік активтерді көрсету міндеті пайда болғанда бір рет тапсырылады.
- 270.00 нысаны — кірістер мен мүлік туралы ("жыл сайынғы") декларация. Күнтізбелік жылдағы кірістер, шекті сомадан жоғары шетелдік шоттар, сатып алулар, цифрлық активтер көрсетіледі.
Бір жылы шетелдік мүлікке байланысты екі нысан бойынша да міндеттеме туындаса, тәжірибеде 250.00 нысаны тапсырылады. Кез келген нысанды ерікті түрде тапсыруға тыйым салынбайды.
Шетелде жүріп декларацияны қалай тапсыруға болады
Қазақстанға жеке келудің қажеті жоқ. Студент есептілікті тәулік бойы онлайн тапсыра алады:
- Салық төлеуші кабинеті — cabinet.salyk.kz
- Электрондық үкімет порталы — egov.kz
- Мобильді қосымшалар: e-Salyq Azamat, eGov mobile, Halyk, bcc.kz, Kaspi.kz
Кейбір сервистерде ЭЦҚ міндетті емес — SMS / биометрия / банк қосымшалары арқылы кіруге болады. Оқу кезінде кілт мерзімі бітпес үшін ЭЦҚ-ны ХҚКО-да немесе eGov арқылы алдын ала жаңарту ұсынылады.
Уақытында тапсырмаса не болады
Декларацияны белгіленген мерзімде тапсырмау Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс бойынша жауапкершілікке әкеледі. Алғашқы бұзушылық — ескерту немесе айыппұл, бір жыл ішінде қайталанса — ұлғайтылған айыппұл (бағдар: 15 және 30 АЕК). Шетелдік шоттар мен мүлікті жасыру салықты қосымша есептеуге, өсімпұлға және халықаралық салық ақпаратын алмасу (CRS) аясында анықталған жағдайда неғұрлым қатаң салдарға әкелуі мүмкін.
Қазақстан резиденттерінің шетелдік банктердегі шоттары туралы мәлімет алады. "Көрінбейтін" шетелдік шот — жаңсақ түсінік.
Шетелде оқитын студенттің чек-парағы
- Барлық шетелдік шоттардағы 31.12.2025 қалдықты тексеріңіз. 3 932 000 теңгеден көп пе? 270.00 нысанын дайындаңыз.
- Шетелде сіздің атыңызда пәтер, көлік, компания үлесі бар ма? Декларация міндетті.
- Тек шәкіртақы алдыңыз, шоттар "шектен төмен", мүлік жоқ — көп жағдайда тапсырудың қажеті жоқ.
- Банк көшірмелері мен ЖОО анықтамасын сақтаңыз — олар декларацияға да, МӘМС-ке де керек.
- eGov-те "Шетелде оқитын студенттерді тіркеу" қызметінен өтіңіз — бұл салық емес, бірақ МӘМС мәртебесі мен бірқатар мемлекеттік қызметтер үшін қажет.
- Декларацияны 2026 жылғы 15 қыркүйекке дейін тапсырыңыз, соңғы күнге қалдырмаңыз.
Департамент студенттерді шақырады: шетелде оқу – Елдің мақтанышы. Қажет болған декларацияны уақтылы тапсыру — бюрократия емес, есіміңіз бен болашақ мансабыңызды қорғау. e-Salyq қосымшасындағы бір кеш "ұмытылған" шоттан туындайтын жылдарға созылған даудан әлдеқайда жеңіл.