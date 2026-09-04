#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
455.86
528.84
5.25
Қоғам

Алматыда 4-13 қыркүйек аралығында Центральная және Талды көшелерінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 15:54 Фото: Zakon.kz
Шұғыл апаттық-қалпына келтіру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты 2026 жылы 4-13 қыркүйек аралығында Центральная және Талды көшелерінің Кәкімбек Салықов көшесінен Жәңгір хан көшесіне дейінгі бөлігінде автокөлік қозғалысы уақытша шектеледі.

Бұл туралы "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ мамандары айтты.

Жұмысты жүргізу қажеттілігі №2353 және №2363 220 кВ электр беру желілерінің зақымдануына байланысты туындаған. Соның салдарынан Алматы қаласы мен Алматы агломерациясын электр энергиясымен сенімді қамтамасыз ететін 220 кВ желінің сақиналы сызбасы бұзылған.

Электрмен жабдықтаудың сенімді сызбасын қалпына келтіру үшін "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ мамандары Центральная және Талды көшелері маңындағы зақымдалған кабель учаскесінде апаттық-қалпына келтіру жұмыстарын қысқа мерзімде жүргізуі қажет.

Жұмыстардың ерекшелігіне байланысты аталған аумақта жол қозғалысын ұйымдастыру тәртібі уақытша өзгереді.

Жұмыс барлық қажетті қауіпсіздік шараны сақтай отырып, тәулік бойы жүргізіледі. "АЖК" АҚ мамандары жұмыстарды жедел аяқтап, көлік қозғалысына енгізілетін уақытша шектеу мерзімін барынша қысқарту үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.

Апаттық-қалпына келтіру жұмыстары технологиялық ақаудың одан әрі өршуіне жол бермеуге және Алматы қаласы мен Алматы агломерациясын электрмен жабдықтаудың сенімді сызбасын қалпына келтіруге бағытталған.

Қала тұрғындары мен қонақтарынан бағытын алдын ала жоспарлап, қажетті жұмыстарға байланысты уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарауды сұраймыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
14:45, 11 тамыз 2026
Алматыда Центральная көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
16:53, 20 тамыз 2026
Алматының қай көшелерінде жөндеу жүріп, көлік қозғалысы шектеледі – тізім
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
10:23, 07 тамыз 2026
Астанадағы ірі базардың маңында көлік қозғалысы шектеледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Зверев прокомментировал победу над Кентеном Алисом на US Open-2026
17:14, Бүгін
Александр Зверев прокомментировал победу над Кентеном Алисом на US Open-2026
Жанибек Алимханулы
16:54, Бүгін
Алимханулы пожелал удачи Казахстану перед битвой с Кыргызстаном на играх кочевников
Александр Зверев установил уникальное достижение на US Open-2026
16:25, Бүгін
Александр Зверев установил уникальное достижение на US Open-2026
Аблайхан Жусупов (в синем) в финале чемпионата мира IBA-2025
16:13, Бүгін
10 лучших боксёров мира в любителях от BoxRec: в топе 5 узбеков и один казахстанец
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: