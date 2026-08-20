#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.22
536.5
5.43
Қоғам

Алматының қай көшелерінде жөндеу жүріп, көлік қозғалысы шектеледі – тізім

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 16:53 Фото: Zakon.kz
Алматыда жолдарға орташа жөндеу жүргізілуіне байланысты бірқатар көшеде көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 20 тамызда қала әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлап, жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан көшелердің тізімін ұсынды.

Жөндеу жұмыстары мына учаскелерде жүргізіліп жатыр:

  • Үшкемпіров көшесінің Алаша көшесінен әл-Фараби даңғылына дейінгі бөлігінде – 20 тамыз сағат 20:00-ге дейін;
  • Жандосов көшесінің қала шекарасынан Дәулеткерей көшесіне дейінгі бөлігінде – 23 тамыз сағат 23:00-ге дейін;
  • Мұратбаев көшесінің Райымбек батыр даңғылынан Мақатаев көшесіне дейінгі бөлігінде – 26 тамыз сағат 08:00-ге дейін;
  • Құрмет көшесінің Достық даңғылынан тұйық көшеге дейінгі бөлігінде – 26 тамыз сағат 08:00-ге дейін.
"Бұл учаскелерде жаңа жол жабыны төселіп, жөндеу жұмыстары жүргізіледі немесе реверсивті қозғалыс енгізіледі. Жүргізушілерден уақытша өзгерістерді ескеріп, жылдамдық режимін сақтауды және сапар бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз", – деп хабарлады Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі.

Бұған дейін, 2026 жылғы 18 тамызда Алматы әкімі Дархан Сатыбалды негізгі магистральдарды қала шекарасына дейін және одан әрі Үлкен Алматы айналма автомобиль жолына жалғайтын жолдардың құрылыс барысын тексерген еді. Қала басшысы бейінді басқарма мен мердігер ұйымдарға жұмыстарды аяқтау мерзімдеріне қатысты тапсырмалар берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыдағы Рысқұлов-Бөкейханов жолайырығында қозғалыс бір тәулікке шектеледі
15:43, 31 шілде 2024
Алматыдағы Рысқұлов-Бөкейханов жолайырығында қозғалыс бір тәулікке шектеледі
15 ақпанда Алматының бірқатар көшесінде қозғалыс уақытша шектеледі
17:12, 12 ақпан 2026
15 ақпанда Алматының бірқатар көшесінде қозғалыс уақытша шектеледі
Жол жөндеу, Алматы, Жетісу көшесі, 9 маусым, 10 маусым
18:22, 08 маусым 2026
Алматыда Жетісу көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Kids EXPO Chess Cup 2026
17:46, Бүгін
Шахматисты Казахстана завоевали четыре медали на международном турнире в Туркменистане
Алекс Волкановски
17:38, Бүгін
Волкановски не исключил завершение карьеры после титульного боя с Евлоевым
Бекасыл Асамбек
17:25, Бүгін
Три победы со счётом 10:0 оформил казахстанский борец Бекасыл Асамбек на чемпионате мира
Михаил Кравец на Кубке Республики Башкортостан
17:14, Бүгін
Тренер "Барыса" рассказал, за счёт чего удалось одержать первую победу на турнире в Уфе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: