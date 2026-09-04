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Қоғам

Демалыс қарсаңында Астана тұрғындарына жағымды жаңалық айтылды

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 16:47 Фото: Zakon.kz
Астана әкімдігі бүгін, 2026 жылғы 4 қыркүйекте қала тұрғындарына демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтетінін хабарлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кезекті қалалық жәрмеңке 5 және 6 қыркүйекте ұйымдастырылады.

"Жәрмеңкеде жергілікті шаруалар мен Қазақстанның әр өңіріндегі өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөніс пен жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, нан-тоқаш, табиғи шырындар, тосаптар және басқа да тауарларды тиімді бағамен сатып ала алады", – делінген әкімдік хабарламасында.

Жәрмеңке сенбі және жексенбі күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін Алаш тасжолы, 35Б мекенжайындағы "Keryen Joly" сауда орталығында өтеді.

Келушілерге ыңғайлы болу үшін жәрмеңке өтетін жердің маңынан №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 және 317 автобус бағыттары қатынайды.

Бұған дейін Алматы тұрғындарына ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінің қайда және қашан өтетіні хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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