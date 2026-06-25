Демалыс күндері Астанада ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Астанада алдағы демалыс күндері кезекті ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жағымды жаңалықпен 2026 жылғы 25 маусымда елорда әкімдігінің баспасөз қызметі бөлісті.
Жәрмеңкеде еліміздің әр өңірінен келген жергілікті фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөніс, жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, нан-тоқаш, табиғи шырындар, тосап, джем және басқа да тағамдарды тиімді бағамен сатып ала алады.
Іс-шара 27 және 28 маусым күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін Алаш тас жолы, 35Б мекенжайындағы "Keryen Joly" сауда орталығында өтеді.
Келушілердің ыңғайы үшін жәрмеңке өтетін орынға №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317 автобус маршруттары қатынайды.
Айта кетейік, 2026 жылғы 24 маусымда Алматының екі күнге тәжік қарбыздарының астанасына айналатыны белгілі болған еді.
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