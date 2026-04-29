Қоғам

Астанада мереке күндері үш күндік ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді

Астанада демалыс күндері мерекелік ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.04.2026 09:57 Сурет: Астана қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Астанада алдағы үш мерекелік демалыс күндері (жұма, сенбі және жексенбі) ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 29 сәуірде Астана қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Қазақстан халқының бірлігі күніне орай 1, 2 және 3 мамыр күндері елордада мерекелік ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Жәрмеңкеде жергілікті фермерлер мен Қазақстанның түрлі өңірлерінен келген өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөністер мен жеміс-жидектерді, ет, ұн және сүт өнімдерін, нан-тоқаштарды, табиғи шырындарды, тосаптар мен т.б. тауарларды сатып ала алады.

Іс-шара 1, 2 және 3 мамыр күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін Keryen Joly сауда орталығында өтеді.

Жәрмеңкеге келушілердің ыңғайы үшін жәрмеңке өтетін орынға №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 және 317 бағыттағы автобустар қатынайды.

