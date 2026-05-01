Астанада иттер арасында сұлулық байқауы өтеді
"24kz" арнасының мәліметінше, қазылар алқасының құрамында Венгрия, Швейцария және Қытайдан келген халықаралық деңгейдегі сарапшылар бар.
Олар иттерді төмендегі негізгі талаптар бойынша бағалайды:
- анатомиялық құрылымы;
- тіс жүйесі;
- жүн сапасы;
- қозғалысы;
- рингтегі мінез-құлқы мен темпераменті.
"Стандарт өте егжей-тегжейлі жазылған, ал жеңімпаз – сол талаптарға ең жоғары деңгейде сәйкес келетін ит. Судьяның итпен қысқа уақыт байланысы жеткілікті, егер ол тәжірибелі маман болса, бірден тұқымға тән мінезді байқай алады", – деді Халықаралық кинологиялық федерацияның президенті Тамаш Яккель.
Сонымен қатар тазы тұқымы жеке санат ретінде ұсынылады. Монопородалық көрмеге 60-тан астам қазақы тазы қатысады. Ұлттық тұқымның сұлулығын, далаға тән әсемдігі мен тектілігін төреші Айбол Алпысбаев бағалайды. Бұл бөлім шетелдік мамандардың ерекше қызығушылығын тудырып отыр.
Шетелдік сарапшылар отандық кинологтар мен ит өсірушілердің өз ісіне деген жоғары жауапкершілігін де атап өтті. Тамаш Яккель Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлттық тұқымдарды сақтау мен дамытуға ерекше көңіл бөлетінін де айтты.
Байқау қорытындысы бойынша төрешілер әр тұқым бойынша ең үздік итті анықтайды. Жеңімпазға "Көрменің ең үздік иті" атты халықаралық атақ беріледі.
