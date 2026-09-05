Қазақстанда 6 қыркүйекте кейбір сервистер уақытша жұмыс істемеуі мүмкін
Фото: gov4c.kz
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (ҰАТ) бүгін, 2026 жылғы 5 қыркүйекте, Қазақстан тұрғындарына маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мамандардың айтуынша, сервистердің жұмысын жақсарту және жобаларды жетілдіру үшін техникалық жұмыстар жүргізу қажет.
"6 қыркүйекте сағат 02:00-ден 06:00-ге дейін "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ сүйемелдейтін жобалар қолжетімсіз болуы мүмкін. Қолайсыздықтың алдын алу үшін барлық қажетті операцияларды алдын ала аяқтау қажет", – деп хабарлады "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (ҰАТ).
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда eGov порталының жаңа нұсқасы іске қосылғанын хабарлаған едік. Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 11 тамызда Үкімет отырысында жаңартылған eGov порталының артықшылықтарын атады.
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