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Қоғам

Қазақстанда 6 қыркүйекте кейбір сервистер уақытша жұмыс істемеуі мүмкін

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2026 13:30 Фото: gov4c.kz
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (ҰАТ) бүгін, 2026 жылғы 5 қыркүйекте, Қазақстан тұрғындарына маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың айтуынша, сервистердің жұмысын жақсарту және жобаларды жетілдіру үшін техникалық жұмыстар жүргізу қажет.

"6 қыркүйекте сағат 02:00-ден 06:00-ге дейін "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ сүйемелдейтін жобалар қолжетімсіз болуы мүмкін. Қолайсыздықтың алдын алу үшін барлық қажетті операцияларды алдын ала аяқтау қажет", – деп хабарлады "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (ҰАТ).

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда eGov порталының жаңа нұсқасы іске қосылғанын хабарлаған едік. Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 11 тамызда Үкімет отырысында жаңартылған eGov порталының артықшылықтарын атады.

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