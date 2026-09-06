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Қоғам

Алматы әуежайының Майлин көшесі жағындағы негізгі кіреберісі ашылды

Алматы әуежайы, Майлин, негізгі кіреберіс, ашылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2026 13:45 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы халықаралық әуежайында Майлин көшесі жағындағы негізгі кіреберіс қайта ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әуе компания баспасөз қызметінің хабарлауынша, әуежай аркасын реконструкциялау жұмыстары аяқталып, Майлин көшесі жағындағы негізгі кіреберіс кіру және шығу үшін қайта ашылды.

Майлин көшесі жағынан 11 жолақ қолжетімді:

  • 4 — кіруге;
  • 7 — шығуға арналған.

"Ақсұңқар" қонақ үйі жанындағы екі кіреберіс тек екінші қабатқа, T1 және T2 терминалдарының ұшу аймақтарына өту үшін пайдаланылады.⠀Жолаушылар мен келушілерден маршрутты жоспарлау кезінде өзгерістерді ескеріп, жол белгілерін басшылыққа алуды сұраймыз", делінген хабарламада.

Бұған дейін Астанада екінші әуежай салынуы мүмкін екені хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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