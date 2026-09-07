Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қай ел жеңіске жеткені анықталды
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 7 қыркүйекте Қырғызстан президентінің баспасөз хатшысы Асқат Алагөзов мәлімдеді.
Оның айтуынша, VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары жоғары деңгейде өтіп, үлкен спорт мерекесіне айналды.
"Көк бөрү мен жер улак сайыстары ерекше тартысты өтті. Қырғызстан мен Қазақстан құрамалары тамаша ойын көрсетіп, спорттық бәсеке тек жарыс алаңында қалатынын тағы бір мәрте дәлелдеді. Жанкүйерлер арасында да ешқандай келіспеушілік болған жоқ. Сол үшін екі халықтың спортшылары мен жанкүйерлеріне ерекше алғыс айтамыз", – деп жазды Асқат Алагөзов Facebook парақшасында.
Ол командалық есептегі жалғыз сәйкессіздік медальдарды санау кезінде туындағанын айтты.
"Бүгін ұйымдастыру комитеті Қазақстанның үш спортшысы жеңіп алған медальдарды жеке-жеке есепке алу туралы шешім қабылдады. Осылайша жалпыкомандалық есепте Қазақстан бірінші орынға шықты. Қазақ бауырларымызды жеңісімен құттықтаймыз!" – деді Қырғызстан президентінің баспасөз хатшысы.
Асқат Алагөзов медальдар есебі спорттың бір бөлігі ғана екенін атап өтті. Оның сөзінше, ойындардың басты жетістігі – жарыстардың өзара құрмет пен адал бәсеке рухында өтіп, бауырлас халықтардың бірлігі мен ынтымағын тағы бір рет көрсетуі.
31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғызстанда өткен Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қазақстандық спортшылар 74 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 32 алтын, 20 күміс және 22 қола жүлде бар.
Ойындар аяқталғаннан кейін ұйымдастырушылар жариялаған медальдар кестесіне қатысты дау туындаған еді. Алғашқы кестеде 30 алтын медаль алған Қырғызстан бірінші, 29 алтын жүлде иеленген Қазақстан екінші, жеті алтын медалі бар Ресей үшінші орында көрсетілген. Кейін бұл кесте өшірілді.
6 қыркүйекте Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан құрамасын VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарындағы табысты өнерімен құттықтады. Мемлекет басшысы бұл жетістік спортшыларымыздың қажырлы еңбегі, жоғары жауапкершілігі мен темірдей ерік-жігерінің арқасында мүмкін болғанын атап өтті.