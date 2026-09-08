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Қоғам

Емтихансыз және қайта оқымай: Қазақстан мен Қытай жүргізуші куәліктерін өзара мойындауға келісті

Қазақстан мен Қытай &quot;Қорғас&quot; шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығындағы қауіпсіздікті күшейту, сондай-ақ екі елдің жүргізуші куәліктерін өзара тану жөнінде уағдаласты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 09:21 Сурет: ҚР ІІМ
Қазақстан мен Қытай "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығындағы қауіпсіздікті күшейту, сондай-ақ екі елдің жүргізуші куәліктерін өзара тану жөнінде уағдаласты, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстанның Ішкі істер министрі Ержан Саденов жұмыс сапарымен Бейжіңге барып, "Орталық Азия – Қытай" форматындағы ішкі істер және қоғамдық қауіпсіздік министрлерінің кездесуіне қатысты.

Сапар барысында Ержан Саденов Қытайдың Қоғамдық қауіпсіздік министрі Ван Сяохунмен жеке екіжақты кездесу өткізді. Тараптар Қазақстан мен Қытайдың қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастығының өзекті мәселелері мен алдағы бірлескен жұмыстың бағыттарын талқылады.

"Кездесу қорытындысы бойынша Қазақстан Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасында "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының аумағында қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету туралы келісімге қол қойылды", – деп хабарлады ІІМ 8 қыркүйекте.

Ведомствоның мәліметінше, құжатқа қол қою арқылы "Қорғас" орталығының аумағындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық тетіктерін қалыптастыруға бағытталған ұзақ мерзімді бірлескен жұмыс аяқталды.

Келісім екі елдің құзыретті органдары арасындағы өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды. Бұл құқық бұзушылықтардың алдын алуға, туындаған қауіп-қатерлерге жедел ден қоюға және халықаралық орталық аумағындағы азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Келіссөздердің тағы бір маңызды нәтижесі – Қазақстан мен Қытай азаматтарының ұлттық жүргізуші куәліктерін өзара тану және айырбастау туралы уағдаластық. Бұл екі ел азаматтары үшін тиісті рәсімдерді жеңілдетіп, өзара сапарлауға қолайлы жағдай жасайды.

Айта кетейік, 2026 жылғы 26 тамызда Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы жүргізуші куәліктерін өзара тану және айырбастау туралы келісімге қол қою жөніндегі Үкімет қаулысының жобасы жарияланған еді.

Құжатқа сәйкес, тараптардың ұлттық заңнамасында көзделген талаптар сақталған жағдайда жүргізуші куәлігін қайта оқудан өтпей және емтихан тапсырмай айырбастауға мүмкіндік беріледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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