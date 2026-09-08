Жаңаөзенде көлік ішінде газ баллон жарылды
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, оқиға 2026 жылдың 7 қыркүйегінен 8 қыркүйегіне қараған түні "Мерей" шағынауданында болған. Құтқарушылар көліктегі өртті сөндірді. Абырой болғанда, зардап шеккендер жоқ.
Осыған байланысты Төтенше жағдайлар министрлігі газ жабдығы орнатылған көлікті пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауды еске салды:
- Газ баллоны мен бүкіл газ жүйесінің жарамдылығын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстарын тек арнайы сервистерде жүргізіңіз.
- Газдың иісі шықса, көлікті дереу тоқтатып, қозғалтқышты өшіріңіз.
- Ашық от пайдаланбаңыз және электр құрылғыларын қоспаңыз.
Өрт немесе газдың шығуын байқасаңыз, бірден 112 нөміріне хабарласыңыз. Егер бұл сіздің қауіпсіздігіңізге қатер төндірсе, өртті өз бетіңізше сөндіруге тырыспаңыз.
2026 жылғы 4 қыркүйекте мыңдаған қазақстандық жүргізуші куәлігінен айырылуы мүмкін екені хабарланған болатын. Денсаулық сақтау министрлігі Ішкі істер министрлігімен бірлесіп, жүргізушілердің көлікті қауіпсіз басқаруына кедергі келтіретін медициналық қарсы көрсетілімдерді анықтау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл туралы мына сілтемеден оқи аласыздар.