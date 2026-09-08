"Маған Алматының түтіні мен кептелісі керек": алматылықтың Астана туралы әзіл видеосы желіде қызу талқылануда
Роликтің сценарийі бойынша, Турлай Астанада жүрген алматылық қыздың рөлін сомдайды. Ол Капин сомдайтын "қолдау қызметінің" қызметкеріне қоңырау шалады.
"Сәлеметсіз бе. Менің дегбірім қашып тұр, тыныс алуым өте жеңіл жүріп жатыр!" – деп шағымданады Турлай.
Қызметкер оның жағдайын түсініп, мобильді банкингті ашуды ұсынады да, сұрақ қояды:
"Ипотеканы көріп тұрсыз ба? Қарыздарыңыз бар ма? Дем алу қиындады ма?"
Қыз барлық сұрағына "иә" деп жауап бергенінен кейін қызметкерге тағы бір сұрақ қояды.
"Мен түсіне алмай тұрмын: қай жері жоғары, қай жері төмен? Мен "Бәйтеректің" жанында тұрмын".
Сонда Капин сенімді түрде:
"Қараңыз, елордада жоғары деген әрқашан Ақорда жақ. Сол жаққа қарай жүріңіз", – дейді.
Алайда алматылық қыздың сұрағы мұнымен бітпейді. Ол қайтадан көмек сұрайды:
"Сол жағалаудамын, бірақ ескі бес қабатты үйді таба алмай жүрмін. Мұнда үйлердің бәрі тұрғын үй кешені!"
Қызметкер тағы да пайдалы кеңес береді.
"Сабыр сақтаңыз. Дәл қазір кокос сүті қосылған раф алыңыз да, LRT-ға отырып, әуежай жаққа барыңыз. Сосын Алматыға қайтыңыз".
Сол сәтте Турлай:
"Мен Алматыға қатты қайтқым келіп тұр. Кептелісте екі сағат тұрғым келеді. Жол құрылысының шаңын, түтінді қалаймын!" – дейді Турлай көз жасына ерік беріп.
Айта кетейік, Алматы мен Астана тұрғындарының арасындағы әзіл-қалжыңға құрылған "тартыс" – екі қаланың мінезі, климаты мен өмір ырғағындағы айырмашылықтарға негізделген танымал мәдени құбылыс.
Ролик қазақстандықтардың көңілінен шығып, әлеуметтік желіде қызу талқыланды.
- "Ой, дәл солай! Астанаға алғаш келгенде қатты таңғалдым – таусыз қалай өмір сүреді? Жоғары мен төмен болмаса, қайда баратынын қалай анықтайды?"
- "Ал менде Астанаға барғанда керісінше аллергия пайда болады. Жақында ұшып келгенде тоқтамай түшкірдім. Алматыда ондай жоқ. Әлде таза ауаға осындай реакция ма?"
- "Мұндай қолдау қызметімен ешқашан жоғалып кетпейсің! Бір аптаға көңіл-күй көтерілді".
- "Мен алматылықпын. Астанада бұрыштар қай жерде? Неге мекенжайларды тек нөмірмен атайсыздар? Қиылысқан көшелерді айтыңыздар! Мен шағымданамын! Тағы бірде жолдан өтіп бара жатып шаршадым, ал жолдың ортасына да жетпеппін. Масқара!"
- "Бұл – шедевр!".
- "Шынымен, алматылықтар қайда кетсе де, Алматыны сағынады, Алматыға тартып тұрады".
- "Мені қызықтырып қойдыңыздар. Бұған дейін Астанаға барғым келмейтін, енді барғым келіп тұр".
- "Ал мен Астанаға барған сайын 7-8 келі салмақ тастаймын. Уау, ол жақта дәмді тамақ жасамайды деп әдемі жеткіздім-ау".
2026 жылғы 1 ақпанда Таня Турлай Алматыдан видео жариялаған болатын. Сол кезде қалада ауа температурасы +9°С-қа дейін көтерілген. Блогер ашық алаңда таңғы ас ішіп отырып, Қазақстанның солтүстігіндегі барлық қала тұрғындарына әзілмен үндеу жасаған.
"Солтүстікке сәлем! Көңіл-күйлеріңіз жақсы болсын. Күлімдеңіздер", – деген еді ол.