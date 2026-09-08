Эльдар Толғанбаев Ақордада жаңа қызметке тағайындалды
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Толғанбаев Эльдар Сейдахметұлы Қазақстан Республикасы Президентінің ішкі саясат және коммуникациялар мәселелері жөніндегі көмекшісі болып тағайындалды", – делінген құжатта.
Эльдар Толғанбаев 1981 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетін және Д.А. Қонаев атындағы университетті тәмамдаған.
Еңбек жолын 2005 жылы Алматы облысы Алакөл ауданы мәслихаты аппаратының бас маманы қызметінен бастаған. 2005-2019 жылдары Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде, ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің Ақпараттық-талдау орталығында, ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде, сондай-ақ ҚР Парламенті Мәжілісінде түрлі қызметтер атқарған.
2019 жылы жеке құрылымда жұмыс істеген. Сонымен қатар 2019-2020 жылдары "Алматы қаласын дамыту орталығы" АҚ басқарма төрағасының орынбасары, 2020-2022 жылдары "Almaty" телерадиокомпаниясы" АҚ бас директорының бірінші орынбасары қызметтерін атқарған.