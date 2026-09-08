Атырау облысында колонияға дрон арқылы бірнеше телефон жеткізу әрекеті тоқтатылды
Сурет: polisia.kz
Атырау облысында ҚАЖД-ға қарасты №15 мекемесіне тыйым салынған затты дрон арқылы жеткізу әрекетінің жолы кесілді, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Оқиға 8 қыркүйекке қараған түні сағат 01:15 шамасында болған. №15 мекеме қызметкерлері колония аумағынан шамамен 1,5 шақырым қашықтықта дрон арқылы белгісіз орамдардың жеткізілмек болғанын анықтаған.
Тексеру барысында картон қағазға салынып, түссіз скотчпен мұқият оралған үш орам табылды.
Оқиғаға қатысты тексеру нәтижесі бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шешім қабылданады.
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